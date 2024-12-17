Отставка премьер-министра Кыргызстана. Что это значит

В отставке главы кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова часть экспертов видит угрозу продолжению реформ в Кыргызстане, хотя причина отставки до сих пор не ясна.

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 16 декабря 2024 года подписал глава государства Садыр Жапаров. О причине отставки в официальном пресс-релизе говорится только - "в связи с переходом на другую работу". Вместе с тем издание Kaktus.media со ссылкой на собственные источники сообщило, что Акылбек Жапаров может стать советником президента.

В свою очередь, заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов на своей странице в Facebook написал, что президент "принял решение о ротации руководства своей администрации и кабинета министров". По мнению Байсалова, решение президента продиктовано желанием придать новый темп подъему страны и обновить стиль управления государством и социально-экономическим развитием. Он также отметил, что Акылбек Жапаров "остается рядом с главой государства в качестве его ближайшего соратника".

Глава кабмина Кыргызстана "ушел не просто так"

Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Камчыбек Ташиев 17 декабря на пресс-конференции в Бишкеке на вопрос журналистов об уходе премьер-министра ответил неоднозначно: "Он ушел, потому что была связь с чем-то, он же не ушел просто так".

Примечательно, что отстранение главы правительства от должности произошло на фоне скандала в Государственной налоговой службе (ГНС): руководство ГНС арестовали в начале декабря 2024 и заключили под стражу до 20 января 2025 года. Политолог Эмиль Джураев не исключает, что цикл скандалов с налоговой службой бросил тень и на Акылбека Жапарова. Однако, по его словам, разговоры о том, что главу правительства снимут с должности велись уже и до этих событий. Он подмечает, что в Кыргызстане в среднем премьер-министры менялись каждый год, а Акылбек Жапаров проработал 3,5 года. "Как раз-таки продолжительность его пребывания на этом посту вызывала разговоры о том, что в какой-то момент его должны будут снять", - говорит эксперт.

Эмиль Джураев Фото: Privat

По своей ли воле ушел премьер-министр?

Независимый эксперт, доктор политических наук Асель Доолоткельдиева полагает, что пока рано спекулировать на тему, по своей ли воле ушел глава кабмина или его попросили уйти. Она отмечает, что Акылбек Жапаров - амбициозный политик, и за последние 3 года он выстроил работу правительства таким образом, что политические решения принимались очень быстро. "То есть была создана высокая динамика принятия и исполнения решений, поэтому это не тот человек, относительно которого можно было бы предположить, что он устал от этой работы, решил отойти или не по своей воли ушел", - поясняет она.

Собеседница предполагает, что, скорее всего, речь идет о политических сетях, так называемых political networks, где постоянно ведется игра, чье влияние будет доминировать и в каких сферах. По ее мнению, поскольку прессинг на Акылбека Жапарова был всегда, возможно, было принято рациональное решение "отойти, переждать перегруппировку и посмотреть, какие дальше будут политические возможности". Учитывая его лидерские качества, она допускает, что он еще вернется "на достаточно большой роли".

Реформы в Кыргызстане под ударом?

Независимый эксперт Асель Доолоткельдиева признает, что ей не совсем понятно отстранение Акылбека Жапарова с позиции премьер-министра. По ее мнению, это было преждевременно, "потому что он только запустил реформы, которые нужны государству". К примеру, она задается вопросом: кто будет дальше проводить налоговую реформу? По ее утверждению, такие беспрецедентные показатели для Кыргызстана, как рост ВВП на 9 процентов и увеличение бюджета государства почти втрое были достигнуты из-за снижения теневой экономики и за счет повышенной налогооблагаемости.

К тому же, Доолоткельдиева выражает обеспокоенность, что без поступления средств в казну государства под ударом могут оказаться и крупные инвестиционные проекты, направленные на выведение КР из транзитного тупика и обеспечение энергетической безопасности. Например, строительство железной дороги Китай-Узбекистан-Кыргызстан и строительство ГЭС.

Что известно о кандидате на пост премьер-министра Кыргызстана

Исполняющим обязанности главы правительства назначен Адылбек Касымалиев. Его кандидатура внесена для согласования в парламент для назначения на должность председателя кабмина - руководителя администрации президента КР. Также указом президента он был освобожден от должности первого заместителя главы кабмина. По информации в СМИ, ранее Касымалиев занимал ключевые должности в государственных органах - работал в Соцфонде, Минфине, ГНС. Первым заместителем главы правительства он был назначен в 2022 году.

Политолог Эмиль Джураев считает, что Касымалиева повысили и назначили на эту должность в том числе для того, чтобы он продолжал те незаконченные процессы, которые были начаты под руководством Жапарова, ведь "понятно, что процессы экономических преобразований, реформ проводились в плотном соучастии Адылбека Касымалиева".

Эксперт отмечает, что отличие от своего предшественника Касымалиев не имеет в стране такого политического веса. И поясняет: "Акылбек Жапаров равноценно было и управленцем, и экономистом, и политиком. Касымалиев будет исполнительной фигурой и политического веса или голоса не будет иметь, и не будет претендовать на это".