  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Процесс по "NSU 2.0"
Процесс по "NSU 2.0"Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Отправитель писем с угрозами получил почти 6 лет в ФРГ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Суд Франкфурта-на-Майне признал Александера М. виновным в рассылке электронных писем с угрозами в адрес политиков, юристов и журналистов.

https://p.dw.com/p/4Jevq

Земельный суд Франкфурта-на-Майне приговорил 54-летнего мужчину к пяти годам и десяти месяцам заключения за многочисленные письма с угрозами в адрес общественных деятелей, в том числе политиков, юристов и журналистов. Суд в четверг, 17 ноября, признал Александера М. (Alexander M.) виновным, в частности, в угрозах и оскорблениях. Мужчина осужден также за публичные призывы к совершению преступления, угрозы совершения преступления и принуждение.

Составитель электронных писем с подписью "NSU 2.0", намекающей на неонацистскую группировку"Национал-социалистическое подполье" (NSU), был задержан в Берлине в ходе обыска в мае 2021 года, сообщили прокуратура Франкфурта-на-Майне и Земельное ведомство по уголовным делам Гессена.

Рассылал электронные послания

Мужчина с августа 2018 года рассылал по всей стране послания, "содержащие призывы к межнациональной розни, оскорбления и угрозы".

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт (Peter Beuth) в середине марта рассказал о 133 письмах с угрозами, при этом - 115 из них проходили в полиции под грифом "NSU 2.0". Послания были разосланы 32 физическим лицам и 60 организациям в девяти федеральных землях и в Австрии.

Преступник мог получить данные через компьютерную сеть полиции Гессена

Так, письма получили представительницы Левой партии Анне Хельм (Anne Helm), Мартина Реннер (Martina Renner), Хелин Эврин Зоммер (Helin Evrin Sommer) и Янине Висслер (Janine Wissler). В последнем случае злоумышленникам удалось завладеть личными данными через компьютерную сеть полиции Гессена. Глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх (Udo Münch) в середине июля 2020 года ушел в отставку.

В 2018 и 2019 годах подписанные той же аббревиатурой угрозы получала франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз (Seda Basay-Yildiz). Она представляла семьи потерпевших на громком судебном процессе об убийствах, совершенных членами группировки "Национал-социалистическое подполье", который завершился в июле 2018 года. Юрист сообщила, что письма были присланы по факсу и содержали данные личного характера.

Смотрите также:

Суд над экс-секретаршей нацистского концлагеря Штутгоф

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Остарбайтеры в нацистской Германии: в Украине семьи подневольных рабочих получили письма из прошлого

Остарбайтеры в нацистской Германии: в Украине семьи подневольных рабочих получили письма из прошлого

С территории Украины на принудительные работы в нацистскую Германию было вывезено около двух миллионов человек. Их редкие письма так и не дошли до адресатов: семьи подневольных рабочих смогли получить их только сейчас.
История7 мая 2021 г.07:05 мин.
external

Надписи на Рейхстаге 75 лет спустя: в Германии сохранили автографы солдат Красной Армии

Надписи на Рейхстаге 75 лет спустя: в Германии сохранили автографы солдат Красной Армии

В 1945 году сотни красноармейцев расписались на память на стенах Рейхстага. В ходе реконструкции их было решено сохранить. Их можно увидеть и сегодня.
Политика8 мая 2020 г.02:23 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники судебного процесса по делу MH17

Срочно: Трое подсудимых по делу MH17 признаны виновными

Политика20 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тренировка белорусских добровольцев

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Политика1 ч. назад
На месте падения ракеты в Польше

Падение ракет в Польше: что говорят Воздушные силы Украины

Падение ракет в Польше: что говорят Воздушные силы Украины

Конфликты22 ч. назад
Работник действующего завода Infineon в Дрездене демонстрирует кремниевую пластину для чипов

Бывшая ГДР становится европейским центром индустрии чипов

Бывшая ГДР становится европейским центром индустрии чипов

Экономика и бизнес5 ч. назад
Люди стоят в районе падения ракеты на территории Польши недалеко от границы с Украиной, 15 ноября 2022 года

Падение ракеты в Польше: реакция Запада и последствия

Падение ракеты в Польше: реакция Запада и последствия

Конфликты19 ч. назад
Полиция на месте падения ракеты в селе Пшеводув недалеко от польско-украинской границы

Что известно о падении ракеты в Польше на границе с Украиной

Что известно о падении ракеты в Польше на границе с Украиной

Конфликты21 ч. назад
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Правосудие и закон22 ч. назад
На главную страницу