Отправитель писем с угрозами получил почти 6 лет в ФРГ

Суд Франкфурта-на-Майне признал Александера М. виновным в рассылке электронных писем с угрозами в адрес политиков, юристов и журналистов.

Земельный суд Франкфурта-на-Майне приговорил 54-летнего мужчину к пяти годам и десяти месяцам заключения за многочисленные письма с угрозами в адрес общественных деятелей, в том числе политиков, юристов и журналистов. Суд в четверг, 17 ноября, признал Александера М. (Alexander M.) виновным, в частности, в угрозах и оскорблениях. Мужчина осужден также за публичные призывы к совершению преступления, угрозы совершения преступления и принуждение.

Составитель электронных писем с подписью "NSU 2.0", намекающей на неонацистскую группировку"Национал-социалистическое подполье" (NSU), был задержан в Берлине в ходе обыска в мае 2021 года, сообщили прокуратура Франкфурта-на-Майне и Земельное ведомство по уголовным делам Гессена.

Рассылал электронные послания

Мужчина с августа 2018 года рассылал по всей стране послания, "содержащие призывы к межнациональной розни, оскорбления и угрозы".

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт (Peter Beuth) в середине марта рассказал о 133 письмах с угрозами, при этом - 115 из них проходили в полиции под грифом "NSU 2.0". Послания были разосланы 32 физическим лицам и 60 организациям в девяти федеральных землях и в Австрии.

Преступник мог получить данные через компьютерную сеть полиции Гессена

Так, письма получили представительницы Левой партии Анне Хельм (Anne Helm), Мартина Реннер (Martina Renner), Хелин Эврин Зоммер (Helin Evrin Sommer) и Янине Висслер (Janine Wissler). В последнем случае злоумышленникам удалось завладеть личными данными через компьютерную сеть полиции Гессена. Глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх (Udo Münch) в середине июля 2020 года ушел в отставку.

В 2018 и 2019 годах подписанные той же аббревиатурой угрозы получала франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз (Seda Basay-Yildiz). Она представляла семьи потерпевших на громком судебном процессе об убийствах, совершенных членами группировки "Национал-социалистическое подполье", который завершился в июле 2018 года. Юрист сообщила, что письма были присланы по факсу и содержали данные личного характера.

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