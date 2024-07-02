Отношение к Зеленскому, Путину и НАТО изменилось. Опрос PRC

В странах НАТО положительно оценивают альянс, отношение к президенту Зеленскому ухудшается в Европе и США, мнение о РФ и президенте Путине остается в целом негативным - таковы итоги опроса Pew Researche Center.

63% (усредненное или медианное значение) взрослого населения 13 стран-членов Североатлантического альянса придерживаются положительного мнения о нем, в то время как 33% - отрицательного. Таковы данные опроса американского Pew Researche Center, проведенного с 5 января по 21 мая 2024 года, в общей сложности были опрошены 44 166 человек в 35 странах. Исследование состоялось в преддверии саммита НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне и будет посвящен 75-й годовщине этого военного блока.

Отношение к НАТО значительно улучшилось с 2019 года в Турции, венгры стали более благосклонны к альянсу за последний год. Однако в ряде государств, включая Испанию, Швецию, Великобританию и США, положительная оценка несколько снизилась с 2023 года.

Отношение к Зеленскому ухудшилось в 11 странах

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: PIC ONE/picture alliance

Через более чем два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину восприятие украинского президента Владимира Зеленского в мире неоднозначно. 40% опрошенных (усредненное значение) Pew в 35 странах, входящих и не входящих в НАТО, уверены в том, что Зеленский поступает правильно в международных делах, в то время как 46% высказали противоположное мнение.

Отношение к нему значительно ухудшилось в 11 странах. Наибольший спад в соседней Польше - с 70% одобрения в 2023 году до 48% в 2024-м. Меньшее, но значительное падение, также произошло в Австралии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Южной Африке, Южной Корее, Швеции и США.

Мнение о РФ и Путине остается негативным

Мнение о России и ее президенте Владимире Путине в ряде государств остается крайне негативным с момента начала вторжения РФ в Украину. 65% респондентов (усредненное значение) в 35 странах мира заявили, что негативно относятся к РФ, а 73 % не считают, что Путин действует правильно в международных делах.

Президент России Владимир Путин Фото: Minh Hoang/AP Photo/picture alliance

При этом с момента последнего опроса Pew, мнение о России и Путине несколько улучшилось в ряде стран. В частности, за последний год в Аргентине число положительно относящихся к России выросло на 11 процентных пунктов, а к Путину - на девять. В Германии - на пять и девять пунктов соответственно.

В ряде европейских государств те участники опроса, кто поддерживают правых популистов в своих странах, воспринимают Россию и Путина более позитивно, чем респонденты, которые относятся к таким партиям отрицательно. Положительное отношение к России и Путину в среде некоторых правых популистов резко уменьшилось в 2022-23 годах, но в ряде стран оно снова усиливается.

Разница во взглядах либералов и консерваторов

Американские исследователи изучили и связь между восприятием НАТО в том или ином государстве и политическими предпочтениями респондентов, а также поддержкой ими правящих партий. Так, в Венгрии, Польше и США те, кто называют себя либералами, гораздо чаще, чем сторонники консервативных взглядов, положительно относятся к НАТО. Наибольшая разница наблюдается в США, там позитивно относятся к альянсу 79% либералов и лишь 41% консерваторов.

В Греции, Испании и Швеции обратная картина - правые гораздо чаще, чем левые, дают альянсу положительную оценку. При этом в девяти из 13 стран, где проводился опрос, его участники, поддерживающие на родине правящие партии, с большей вероятностью положительно характеризуют и НАТО.

Оценка в США, Турции, Венгрии и Польше помощи Украине

Социологи также спросили, как жители государств, где проводилось исследование, оценивают уровень поддержки, оказываемой их властями Украине в войне с Россией. 61% венгров и 46% турок заявили, что их страны в должной мере помогают Киеву. Мнения поляков разделились почти поровну: 44% полагают, что Польша оказывает Украине слишком большую поддержку, а 45% - именно ту, которая необходима.

В США эти показатели составили соответственно 31% и 25%, еще 24% американцев заявили, что Вашингтон недостаточно помогает Киеву. Соединенные Штаты - единственное государство, в котором были зафиксированы значительные различия по вопросу помощи Украине в зависимости от идеологических предпочтений респондентов. 51% консервативных американцев сказали, что их страна оказывает слишком большую поддержку Украине, с этим согласны лишь 13% либералов.

А мнение о России зависит и от возраста опрошенных - в большинстве стран более молодые жители чаще, чем пожилые, имеют позитивное отношение к РФ. Такая же картина наблюдалась и в ходе предыдущих опросов Pew. Разрыв в оценках между поколениями в данном случае составляет 10 процентных пунктов и более. Например, в Перу положительно относятся к РФ 63% респондентов в возрасте до 35 лет и только 31% из тех, кому 50 и более лет (хотя эта категория опрошенных реже давала ответ).