Отказали в немецкой визе? Пиши петицию в бундестаг

Много обращений в комитет бундестага по петициям были посвящены визовой проблематике и последствиям агрессии России против Украины, говорится в годовом отчете германского парламента.

В 2022 году в петиционный комитет бундестага поступило 13242 обращения от граждан Германии и других стран - на 1575 больше, чем в предыдущем году. Число же тех, которые на специальном портале бундестага своей подписью поддержали те или иные петиции, за год увеличилось втрое - с 333 тысяч почти до миллиона.

Представляя 21 июня на пресс-конференции в Берлине отчет за прошлый год, председатель этого комитета Мартина Штамм-Фибих (Martina Stamm-Fibich) из фракции СДПГ подчеркнула, что значительная доля обращений граждан была посвящена агрессивной войне России против Украины, энергетической зависимости Германии от российских нефти и газа, визовым отказам и другим внешнеполитическим темам. Абсолютное число петиций, относящихся к сфере деятельности МИД ФРГ, за год выросло в три раза.

"За" и "против" военной помощи Украине

Что именно беспокоило тех, кто обращался в бундестаг с петициями, посвященными массированному вторжению России в Украину 24 февраля 2022 года?

Отвечая на вопрос корреспондента DW, представитель либеральной СвДП в комитете Манфред Тодтенхаузен (Manfred Todtenhausen) сказал, что в центре внимания стояли поставки немецких вооружений в Украину: "Петиции были разными, авторы одних настаивали на наращивании поставок оружия, другие писали - Боже упаси, не надо вообще поставлять туда вооружения. Такой вот шпагат, который вызывал и большие дискуссии в нашем комитете".

Одни требуют увеличить военную помощь Украине, другие - вообще не поставлять туда вооружения Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Немало поступило в петиционный комитет и требований позаботиться о том, чтобы немецкое правительство прилагало больше дипломатических усилий во имя достижения мира в войне России против Украины, для расширения контактов с представителями российского правозащитного и молодежного движений, добавила Коринна Рюффер (Corinna Rüffer) из партии "зеленых", возглавляющих сейчас в лице Анналены Бербок (Annalena Baerbock) немецкий МИД.

Также присутствовавший на пресс-конференции Дирк Брандес (Dirk Brandes) из фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступающей против военной помощи Украине, не преминул заметить, что позиции членов комитета по этому вопросу принципиально разные и "трудно оправдать ожидания тех авторов петиций, которые выступают против линии правительства".

Нефть из России? Спасибо, не надо

Депутат от посткоммунистической Левой партии Зёрен Пельман (Sören Pellmann) рассказал о том, что одна из петиций, собравших в марте 2022 года особенно много подписей единомышленников (свыше 65 тысяч), содержала требование немедленно прекратить импорт российской нефти.

Российская нефть по трубопроводу "Дружба" в Германию больше не поступает Фото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Saverkin

"Ведь почти половина доходов Россия получает за счет продажи природных энергоносителей, - процитировал Пельман петицию, - и тем самым импортом нефти из России Германия помогает финансировать путинскую войну".

Несколько петиций, добавил представитель ХДС в комитете Андреас Маттфельд (Andreas Mattfeldt), были посвящены теме украинских беженцев. Авторы обращений выступали за то, чтобы Германия приняла как можно больше украинцев, вынужденных бежать от военных действий у себя на родине. Эти петиции, по словам депутата, содействовали оперативному принятию правительством соответствующих политических решений.

В свою очередь Дирк Брандес из АдГ рассказал еще об одной из петиций, посвященных последствиям войны России против Украины. Ее автор обращал внимание на угрозу энергетического кризиса в Германии, вызванного прекращением поставок российского газа, и настаивал не просто на продлении работы остававшихся к тому времени в действии трех немецких АЭС, подчеркнул Брандес, а на реактивации ядерной энергетики в стране. Это, кстати, и одно из требований АдГ.

Жалобы на немецкие посольства

В отчетный период в комитет бундестага по петициям поступили и несколько сот обращений из других стран. Скорее всего, именно в них содержались жалобы на немецкие ведомства, отвечающие за предоставление виз на въезд в Германию.

У посольства Германии в Москве Фото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

"Если говорить о делах, связанных с визами, то это, как правило, люди, которым приходится невероятно долго ждать, - ответила на вопрос DW Коринна Рюффер. - Сперва им нужно дождаться назначенного времени для визита в зарубежное дипломатическое представительство Германии… Людям порой бесконечно приходится ждать, пока они наконец смогут подать заявку на визу".

Уже не первый год, по ее словам, поступают в бундестаг и жалобы на отказы в визах, мотивированные подозрением в недостаточной готовности человека вернуться на родину после поездки в Германию к друзьям или родственникам. А в делах о воссоединении семей речь порой идет о недостающих документах при наличии всех прочих правовых предпосылок.

"Это типичные случаи, которые попадают к нам на письменный стол, - рассказала Коринна Рюффер. - В отдельных случаях нам удается помочь, но надо признать, что мы имеем дело со структурными проблемами, и в МИДе, разумеется, об этом знают. Необходимы изменения".

Петицию в бундестаг можно, кстати, подать в электронном виде прямо на сайте бундестага .

Петиция: мало синих "мишек"!

Но были и курьезные петиции, им ход в комитете не давали. Так, рассказал Андреас Маттфельд, в одной из них содержалось требование снять с должности тренера одной из футбольных команд немецкой бундеслиги.

А автор другой петиции жаловался на то, что в излюбленных в Германии пачках мармеладных мишек слишком много красных, а синих нет вовсе, что, дескать, противоречит принципам демократии. "И таких курьезных среди полученных нами петиций не так уж и мало", - заметил Маттфельд.

Смотрите также: