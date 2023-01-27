Отец Новака Джоковича останется дома из-за протеста Украины

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича выразил сожаление из-за скандала, вызванного его фотографией с группой пророссийских болельщиков. Он заявил, что продолжит следить за играми сына на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) из дома и не будет присутствовать на трибунах. Соответствующее заявление Срджана Джоковича было распространено представителями спортсмена в пятницу, 27 января и опубликовано, в частности, австралийской газетой The Age.

"Я здесь только для того, чтобы поддержать сына. Я общался с фанатами Новака, как делал после всех матчей, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения быть втянутым в такую ситуацию. Моя семья пережила ужас войны, и мы желаем только мира", - указал Джокович-старший в заявлении. В пятницу Новак Джокович сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии с американцем Томми Полом.

Срджан Джокович на фоне флага России и фанат с буквой Z на футболке

После победы Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова появилось видео, на котором Срджан Джокович стоит на фоне российского флага рядом с мужчиной, на котором надета футболка с буквой Z. Это вызвало резкие протесты посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, призвавшего организаторов турнира принять штрафные меры в отношении отца теннисиста.

Демонстрация флагов России и Беларуси была запрещена на играх Australian Open из-за многочисленных жалоб украинских болельщиков. После случая с Срджаном Джоковичем организаторы турнира вновь предупредили спортсменов и сопровождающих их лиц о запрете определенных флагов и символов.

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