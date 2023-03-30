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Алексей Москалёв
Алексей Москалёв (фото из архива)Фото: AP/picture alliance
ОбществоРоссия

Отец школьницы-автора антивоенного рисунка задержан в Минске

Жан Рофе
15 ч. назад

Местонахождение Алексея Москалёва в Минске вычислили из-за включенного мобильного телефона, пишет Sota. В РФ отец девочки-автора антивоенного рисунка приговорен к 2 годам за "дискредитацию" армии.

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Алексей Москалёв - отец 13-летней школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, - задержан в Минске. МВД Беларуси подтвердило в четверг, 30 марта, что житель Тульской области Алексей Москалев, приговоренный в России к двум годам колонии по уголовному делу о "дискредитации армии", задержан на территории Беларуси по запросу российской полиции.

Первыми об этом сообщили онлайн-издания "Медиазона" и Sota. По сведениям неназванного собеседника Sota, местонахождение Москалёва удалось установить из-за включения в квартире мобильного телефона.

В то же время адвокат мужчины Дмитрий Захватов сообщил, что у него на данный момент нет связи с подзащитным, поскольку телефон Москалёва отключен. "Подтвердить (задержание. - Ред.) точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть", - написал юрист в Telegram-канале.

В России Москалёв несколькими днями ранее был приговорен к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" армии РФ. По данным суда, мужчина сбежал из-под домашнего ареста.

Антивоенный рисунок 

В апреле 2022 года в школе №9 города Ефремов шестиклассникам дали на уроке изобразительного искусства задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Маша Москалёва изобразила два флага - РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором - "Слава Украине". После этого директор вызвала полицию, девочку вместе с отцом возили в отделение, в школу для "проведения беседы" с ученицей приходили сотрудники Федеральной службы безопасности.

Позднее на отца школьницы составили административный протокол по статье о "дискредитации" российской армии, сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях. В конце 2022 года в квартире Москалёва прошел обыск. На мужчину завели уголовное дело о повторной "дискредитации" ВС РФ.

После этого Москалёв и его дочь уехали из Ефремова. Через некоторое время адвокат Владимир Билиенко сообщил, что мужчину объявили в розыск. Москалёв был задержан 1 марта, однако на следующий день отпущен под домашний арест. Его дочь российские власти поместили в приют. Зампред московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев в начале марта запустил петицию с требованием вернуть девочку домой.

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