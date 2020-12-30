Отец британского премьера Джонсона решил стать гражданином Франции

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Стэнли, готовится подать документы для получения французского гражданства. Об этом сообщил сам Стэнли Джонсон в эфире французской радиостанции RTL в четверг, 31 декабря, накануне завершения переходного периода после выхода страны из Европейского Союза. Джонсон-старший заявил, что хочет сохранить связи с ЕС. По его словам, вопрос состоит не в том, чтобы стать французом, поскольку он и так себя им считает, поскольку его мать и бабушка были француженками. "Я всегда буду европейцем, это точно. Нельзя сказать британцу, что он не европеец. Важно сохранить связи с Евросоюзом", - пояснил Стэнли Джонсон в интервью, которое он дал на французском языке.

Стэнли Джонсону - 80 лет. Он долгие годы работал депутатом Европарламенте, а также в Еврокомиссии и до 2016 года был противником "Брекзита". На референдуме 2016 года Джонсон-старший проголосовал против выхода страны из Евросоюза, но вскоре изменил свое мнение.

Великобритания вышла из состава Евросоюза в конце января 2020 года, спустя несколько лет после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. Вечером 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе. При этом британская сторона обязана следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.

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