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Последствия наводнения в Германии летом 2021 года
Последствия наводнения в Германии летом 2021 годаФото: Christoph Hardt/Future Image/imago images
ОбществоГермания

Отчет полиции о наводнении в ФРГ опровергает слова главы МВД

Александра Иванова
48 мин. назад

Отчет полиции о ситуации в долине реки Ар в ночь наводнения летом 2021 года был неизвестен комитету ландтага Рейнланд-Пфальца по расследованию обстоятельств этой катастрофы в течение года.

https://www.dw.com/ru/otcet-policii-o-navodnenii-2021-goda-v-frg-protivorecit-slovam-glavy-mvd-zemli/a-63399129

В отчете полиции о ситуации в долине реки Ар на западе Германии в ночь на 15 июля 2021 года, когда там произошло наводнение, унесшее жизни более 130 людей, говорилось о "драматичных последствиях" выхода реки из берегов и о том, что властям стоит готовиться к "человеческому ущербу и огромным материальным потерям", однако министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц (Roger Lewentz), судя по всему, не уделил этому предупреждению должного внимания. Об этом сообщают немецкие СМИ, в том числе журнал Focus и газета Kölner Stadt-Anzeiger, в распоряжении которых оказалась копия отчета, в понедельник, 10 октября.

Издания подчеркивают, что отчет полицейских, совершивших облет зоны бедствия на вертолете, поступил в министерство внутренних дел земли в 00.53 по местному времени, а вскоре после этого Левенц отправил премьер-министру земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (Malu Dreyer) sms следующего содержания: "Дорогая Малу, ситуация обостряется".

Между тем сам глава МВД земли утверждал впоследствии, что до утра после катастрофы он не обладал достоверной информацией о ситуации на месте и отчета о ней из своего министерства не получал.

Предупреждения о чрезвычайной ситуации в пределах федеральной земли в ночь на 15 июля сделано не было.

Отчет о наводнении не был доступен в течение года

Отмечается, что отчет полиции, ставящий под сомнение высказывания Рогера Левенца относительно его информированности о происходящем в долине реки Ар во время наводнения, стал известен комитету ландтага Рейнланд-Пфальца по расследованию обстоятельств той трагической ночи лишь спустя год после начала работы группы экспертов, а именно 19 сентября 2022 года. 

В среду, 12 октября, в свете новых обстоятельств этот комитет собирается провести экстренное заседание. Его председатель, член Христианско-демократического союза Дирк Хербер (Dirk Herber) назвал случившееся "чудовищным скандалом".

Хербер призвал правительство земли "не опуская ни единой подробности, обосновать, почему именно это электронное письмо с отчетом полиции отсутствовало в актах ситуационного центра (МВД Рейнланд-Пфальца. - Ред.) до 19 сентября". "Вместе с этим встает вопрос, не были ли и другие документы до сегодняшнего дня скрыты от комитета по расследованию", - добавил политик.

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Сайт журнала Focus

Сообщение журнала Focus об отчете полиции о ситуации в долине реки Ар в ночь наводнения в 2021 году
www.focus.de
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