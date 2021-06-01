От журналиста Буракова требуют выплаты налогов на сумму более 330 евро

Белорусский журналист Александр Бураков не смог в установленный срок представить в налоговую инспекцию по Ленинскому району Могилева пояснения об источниках доходов, поскольку в этот период отбывал административный арест. Об этом репортер рассказал DW в понедельник, 21 июня. По его словам, проверка "без особых на то причин" была инициирована 31 марта. Журналисту предписали отчитаться о налогах с 2011 года по начало 2021 года. Требование представить пояснения Бураков получил 29 апреля заказным письмом. На дачу пояснений отводился ровно месяц. Как уточняет репортер, ответ он подготовил, но не смог вовремя отослать его в инспекцию, так как 12 мая был задержан сотрудниками ОМОН.



До 1 июня журналист находился под административным арестом в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД Могилевского облисполкома. На следующий день после выхода на свободу, 2 июня, Александр Бураков направил инспекции свои пояснения. Однако они не устроили заместителя начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции Наталью Донейко, поскольку "пришли с опозданием". Позднее, 19 июня, Буракову по итогам проверки поступило требование доплатить налоги на сумму 1009 белорусских рублей (334,7 евро).

"Пробел в белорусском законодательстве"

По мнению журналиста, в данной ситуации может идти речь о "пробеле в белорусском законодательстве", поскольку оно, по его словам, не учитывало его арест по административной статье.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев в свою очередь выразил мнение, что проверка была проведена поверхностно, а ссылки на правовые нормы в акте носят формальный характер. "Уверен, что эти действия надо обжаловать и добиваться пересмотра принятого решения", - полагает Агеев.

Двадцать суток административного ареста

Александр Бураков был задержан 12 мая у здания суда, где начиналось рассмотрение уголовного дела оппозиционного политика Павла Северинца и еще шести активистов. Суд Ленинского района Могилева признал журналиста виновным "в участии в несанкционированной массовой акции" и вынес постановление по статье 24.23 КоАП, приговорив его к 20 суткам административного ареста. В ИВС УВД Могилевского облисполкома, репортер был лишен всех личных вещей, включая бумагу и письменные принадлежности.

Бураков сравнил ИВС с "военной тюрьмой"

Оказавшись на свободе, Бураков рассказал, что изолятор временного содержания (ИВС) УВД Могилевского облисполкома больше похож на "военную тюрьму".

По словам журналиста, его подвергали пыткам и бесчеловечному обращению в следственном изоляторе: не давали нормально спать и регулярно устраивали проверки с раздеванием догола в коридоре. Кроме того, Буракову не вручили передачу, которую его родственники принесли в изолятор еще 13 мая. Репортер в ответ провел голодовку в знак протеста.

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