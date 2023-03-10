  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавраФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

От УПЦ МП требуют покинуть Киево-Печерскую лавру

32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 марта.

https://p.dw.com/p/4OXGF

На 381-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 11 марта (время московское).

++00.55++

Российский президентский фонд культурных инициатив выделил десятки миллионов рублей на поддержку пропагандистских проектов. 11,4 млн рублей предназначены для проекта "Рок за Мариуполь", в рамках которого российские рок-музыканты выступят в аннексированном городе и споют его жителям "песни про Донбас, про русских солдат, про их отвагу, героизм и милосердие". 25,8 млн рублей получит проект "Сыны Чечни на страже Российской Державы", который курирует Рамзан Кадыров. Более 28 млн рублей достанется "этноопере" "Князь Владимир", главную роль в которой исполнит певец Shaman. Предполагается, что опера научит противостоять "гегемонии западной культуры".

++00.25++

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил в своем Telegram-канале решение Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) может безвозмездно пользоваться храмами и помещениями лавры. По его словам, представители УПЦ МП должны до 29 марта покинуть территорию лавры, поскольку церковь "нарушила условия пользования государственным имуществом". "Согласно определенной правовым полем процедуре, с завтрашнего дня будут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений", - написал Ткаченко.

 

Хроника событий 10 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Парамедик Красного Креста о работе в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война и демография: в России стали больше пить и меньше рожать

Война и демография: в России стали больше пить и меньше рожать

Как война повлияла на демографию в России? Изменилась ли продолжительность жизни? Можно ли подсчитать число погибших и пропавших без вести? Интервью с российским демографом Алексеем Ракшей.
Политика3 ч. назад05:01 мин.
external

Потери России в Украине больше, чем за 9 лет войны в Афганистане

Потери России в Украине больше, чем за 9 лет войны в Афганистане

Сколько солдат потеряла Россия в войне в Украине? Только по открытым данным погибших свыше 15 тысяч человек. Реальные цифры могут быть больше во много раз. Среди погибших тысячи заключенных, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер".
Политика11 ч. назад05:41 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские солдаты в Бахмуте

Война, день 380-й: Упорные бои за Бахмут и другие события

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов держит в руках лист с надписью "компромат" и говорит: "А (Леонид) Волков в овечьей шкуре!".

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

Политика7 ч. назад
Фолькер Бертельман

Номинант на "Оскар" - о том, как создавалась музыка войны

Номинант на "Оскар" - о том, как создавалась музыка войны

Культура12 ч. назад
Руководитель специального департамента в Офисе генпрокурора Украины Юрий Белоусов

Офис генпрокурора Украины - о расследованиях преступлений РФ

Офис генпрокурора Украины - о расследованиях преступлений РФ

Правосудие и закон20 ч. назад
Новые автомобили Volkswagen в порту Эмдена перед отправкой на экспорт

Автопром Германии: год без России оказался очень успешным

Автопром Германии: год без России оказался очень успешным

Экономика и бизнес6 ч. назад
Свеча на могиле

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Общество19 ч. назад
Сотрудники правоохранительных органов, Минск

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Политика19 ч. назад
На главную страницу