От подснежников до подсолнухов. Цветущая Германия - круглый год

Цветы следует не только дарить на праздники. Можно и нужно просто любоваться ими - каждый день. Рассказываем и показываем, когда и что цветет в Германии.
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Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.
Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.
Эта фотография была сделана в баден-вюртембергском городе Карлсруэ, где сейчас можно видеть такие посиневшие лужайки и газоны.
В Германии весенние адонисы - большая редкость, поэтому их цветение непременно привлекает к себе внимание.
Согласно многочисленным путеводителям, каждый уважающий себя человек хоть однажды должен побывать в Бонне - желательно тогда, когда там цветет сакура.
Эта солнечная роза растет около памятника Всемирного наследия - Хильдесхаймского собора.
Такие поля в Германии - большая редкость. Для возделывания снотворного мака необходимо специальное разрешение властей.
Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной.
Цветы не умеют разговаривать, а могли бы многое рассказать. Хотя бы о некоторых своих немецких названиях!
В восточногерманском регионе Шпревальд производят не только хрустящие соленые огурчики и аппетитную квашеную капусту, но и очень полезное льняное масло.
Цветущие полосы уже можно назвать привычной частью немецких сельских ландшафтов. Зачем они нужны? И что за них получают фермеры?