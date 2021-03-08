От подснежников до подсолнухов. Цветущая Германия - круглый год

Цветущая Германия

Подснежники

Весна, лето, осень, зима… В Германии в любое время года что-то цветет. Не только цветы, но и травы, кустарники, деревья. Некоторые из них знают все. Когда приходит срок, они появляются повсюду. Есть и очень редкие. Здесь мы собрали фотографии и тех, и других, составив своеобразный календарь. Начнем с предвестников весны - подснежников (Schneeglöckchen).