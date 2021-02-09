 От Москвы и до Камчатки: жители России поддержали Навального | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2021

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Россия

От Москвы и до Камчатки: жители России поддержали Навального

Мирные акции солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными проходят под девизом "Любовь сильнее страха". DW следит за событиями 14 февраля.

Участницы Цепи солидарности с Юлией Навальной в Москве 14 февраля

Участницы "Цепи солидарности" с Юлией Навальной в Москве 14 февраля

В российских городах проходят мирные протестные акции в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навальногои других политзаключенных. Мероприятия проводятся под девизом "Любовь сильнее страха". Акции не согласованы с властями. DW ведет онлайн-трансляцию, посвященную основным событиям воскресенья, 14 февраля (время московское).

++19.30++

В одном из дворов Тюмени вышедшие на акцию жители запустили фейерверк, сообщила "Команда Навального" в своем Telegram-канале.

++19.00++

В Казани двух задержанных отвезли в суд, еще один человек остается в отделении полиции, остальных отпустили без протоколов, передает "ОВД-Инфо". По его сведениям, задержанным вменяют в вину нарушение правил проведения митинга.

++18.25++

Акции "Любовь сильнее страха" состоялись в Омске и Екатеринбурге, сообщают местные штабы Навального. В Екатеринбурге на акцию вышел бывший мэр города Евгений Ройзман.

++18.00++

В Саратове редакция издания "Свободные новости" получила уведомление от Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к заметке об анонсе акции 14 февраля соратником Навального Леонидом Волковым. "Свободные новости" сняли спорную публикацию с сайта, но намерены обжаловать требование ведомства, заявили в издании. "У нас там все было аккуратно написано, мы даже время не указали", - подчеркнула главный редактор Елена Иванова в беседе с "МБХ медиа".

++17.30++

В Томске участники акции выстроились в сердечко, сообщает основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией. А на одном из многоэтажных жилых домов появилась бегущая строка: "Любовь сильнее страха".

++17.15++

В Казани двое из девяти задержанных отпущены из отделения полиции без протоколов. По данным Telegram-канала Avtozak Live, силовики отказываются принимать передачи для остальных.

++17.00++

В Новосибирске задержаны двое участниц одиночных пикетов в поддержку Навального, сообщает "ОВД-Инфо". Полицейские объяснили свои действия "единым умыслом" одиночных акций, приводит правозащитный портал слова одной из задержанных.

Акция "Цепь солидарности и любви" завершилась в Москве

++16.10++

В Москве задержали местного активиста Вадима Антонова, когда он расклеивал листовки-приглашения на акцию "Любовь сильнее страха", передал правозащитный портал "ОВД-Инфо". По его данным, Антонову вменили "расклейку запрещенных материалов". Между тем мероприятие "Цепь солидарности и любви" в российской столице подошло к концу. 

++16.00++

Акция "Цепь солидарности и любви" завершается в Москве. По данным волонтера "Белого счетчика" на 15.00 мск цепь насчитывала 235 участниц. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах говорил об около 100 человек. О том, как мероприятие проходило, - в видео DW.

В Иркутске устроили небольшую "прогулку"

++15.58++

В Иркутске след от света фонариков сложился в слово "Свободу". В одном из дворов Октябрьского района города десяток жителей устроили небольшую "прогулку", передал новостной портал "Тайга.инфо"

++15.49++

Участники акции в Москве продолжают расходиться. Одна из собравшихся пояснила корреспонденту DW: "Я стараюсь участвовать в массовых акциях протеста сейчас, потому что считаю, что политические репрессии в нашем обществе - очень жестокие". Другая рассказала, почему на акции было много красной символики. "Красный цвет объединяет женщин, которые стали жертвами действующего политического режима", - сказала она.

На Пхукете вышедшие с фонариками выстроились в сердечко

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Как сообщил Telegram-канал Avtozak Live, на Пхукете в Таиланде вышедшие с фонариками выстроились в сердечко на фоне буйной растительности острова

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На фоне проходящих в России и за рубежом акций "Любовь сильнее страха" российский оппозиционер Алексей Навальный поздравил свою жену Юлию  с днем святого Валентина. "Люблю тебя. И все шутки в судах я шучу, чтобы ты смеялась в первом ряду", - написал он в Instagram.

Жители Комсомольска-на-Амуре присоединились к акции

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С фонариками вышли на улицы жители Комсомольска-на-Амуре, сообщила "Команда Навального" в Twitter. Многие присоединились к акции поодиночке, некоторые - группами по два-три человека.

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Провокаторы на акции в Москве

Провокаторы на акции в Москве

На акцию в Москве пришел оппозиционер Константин Котов, который ранее был осужден по статье о неоднократных нарушениях правил проведения массовых мероприятий. Как передает корреспондент DW с места событий, на акции есть провокаторы. На одном из них - бутафорская каска с надписью NATO, в руках он держит купюры, напоминающие по виду американские доллары. Собравшиеся постепенно начали расходиться, около памятника Александру Пушкину остаются еще чуть более 100 человек. Среди них - муниципальный депутат Юлия Галямина. Некоторые из пришедших просят активисток взять цветы, те отказываются. 

В Санкт-Петербурге активисты собрались у памятника жертвам политических репрессий

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Как сообщил в Telegram журналист Арсений Веснин, в Санкт-Петербурге вдоль Воскресенской набережной у Невы примерно 25 активисток выстроились в цепь солидарности в поддержку женщин, переживающих политическое и государственное насилие. В конце акции собравшиеся начали скандировать: "Свободу политзаключенным!" По данным местного издания "Бумага", всего к памятнику жертвам политических репрессий пришли порядка 70 человек. 

++14.52++

В Казани прошел согласованный с властями митинг "против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму". Среди организаторов - представители партий "Яблоко", "Парнас", а также движения "Левый фронт". Уведомление подали на 200 человек. На акции требовали соблюдать санитарные предписания и дистанцию между участниками в 1,5 метра. Как передает правозащитный интернет-портал "ОВД-Инфо", после митинга задержали девять человек. По данным портала, их угрожали заковать в наручники, а также отобрать мобильные телефоны. Задержанных доставили в отдел полиции.

Флешмобы с фонариками - на Сахалине и в Приморье

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Флешмобы с фонариками прошли в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине и в Приморье. Об этом сообщили в Telegram "Команда Навального" и штаб оппозиционера во Владивостоке. В Хабаровске даже запустили салют. "Очень романтично", - прокомментировали участники.

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Как сообщил соратник Алексея Навального - Иван Жданов, на акцию "Любовь сильнее страха" вышли жители Острова Беринга к востоку от Камчатки.

 

На акции в Австралии и Океании вышли примерно 50 участников

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В Австралии и Океании прошли акции "Любовь сильнее страха" в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и политзаключенных в РФ. Об этом DW сообщила из Мельбурна активистка Евгения Манакова. По ее словам, к мероприятиям присоединились примерно 50 участников в пяти австралийских городах - Сиднее, Аделаиде, Перте, Мельбурне и Брисбене, - а также в новозеландском Окленде. Люди собирались в знаковых местах, у различных достопримечательностей, зажигали фонарики и свечи, складывали руки в форме сердечка. Многие принесли с собой российские флаги, кто-то снялся с плакатом #freenavalny.

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Russland Moskau | Solidaritätsaktion | Yulia Navalnaya

Участницы "Цепи солидарности" с политзаключенными и Юлией Навальной в Москве 14 февраля

Как передает корреспондент DW, в Москве на пересечении улицы Арбат и Троилинского переулка активистки выстроились в цепь солидарности с политзаключенными и Юлией Навальной. В руках у пришедших - красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и воздушные шарики. По периметру выстроены заграждения. У памятника поэту Александру Пушкину - много журналистов.

Полицейские в небольшом количестве стоят в стороне и не вмешиваются. Всего собрались более 200 активисток. У нескольких из них с собой фотографии журналистки Ирины Славиной и активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Одна из пришедших сказала корреспондентке DW: "Женщины создают новую жизнь, поэтому, может быть, мы сможем создать новую Россию."

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  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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