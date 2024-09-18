Журналист Михаил Афанасьев стал лауреатом Free Media Awards

Главный редактор издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев отбывает срок в колонии, за него на сцену в Осло поднялась директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Главный редактор издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев - первый российский журналист, осужденный по статье о распространении "фейков" о российской армии - стал лауреатом премии Free Media Awards. Награждение прошло во вторник, 17 сентября, в Осло. За Афанасьева, который отбывает срок в колонии, на сцену поднялась директор Центра защиты прав СМИ, юрист Галина Арапова. "Премию я посвящаю своим детям и всем людям мира", которые провели свою жизнь в борьбе за права человека в интересах будущего, зачитала Арапова обращение Афанасьева.

Репортера наградили за мужество и неустанные журналистские усилия, продемонстрированные при написании репортажей из Сибири.

Кроме того, лауреатами стали журналистский коллектив украинского издания Bihus.Info, грузинская журналистка Настасья Арабули, азербайджанская новостная платформа Abzas Media, белорусская репортер Лариса Щиракова, также находящаяся в заключении. Кроме того, награды впервые за всю историю премии Free Media Awards удостоился журналист из Венгрии Сабольч Паньи.

Премия вручается ZEIT STIFTUNG BUCERIUS и норвежским фондом Fritt Ord.

В 2023 году премии удостоился проект "Важные истории" Романа Анина

Учредители ежегодно отмечают работу журналистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, России и Украины, чтобы поддержать их деятельность, в последнее время - все чаще в изгнании.

Среди лауреатов 2023 года был российский расследовательский проект "Важные истории" во главе с Романом Аниным.

Приговор Афанасьеву

В сентябре 2023 года Афанасьев был приговорен к лишению свободы сроком 5,5 года в колонии общего режима.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала статья "Нового фокуса" о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались воевать. По версии следствия, Афанасьев опубликовал "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

Афанасьев не признал вину и настаивал на том, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. Как писала "Новая газета" со ссылкой на материалы дела, опубликованная "Новым фокусом" информация подтвердилась в ходе допросов в рамках дела Афанасьева. "Мемориал" признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева -пять несовершеннолетних (на момент приговора) детей.