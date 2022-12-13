Осужденный террорист из Галле удерживал заложников в тюрьме

Приговоренный к пожизненному сроку правоэкстремист взял в заложники двух сотрудников тюрьмы и удерживал их около часа. В 2019 году он совершил нападение на синангогу в Галле.

Правоэкстремист Штефан Баллит (Stephan Balliet), приговоренный к максимальному, пожизненному сроку за совершение теракта в синагоге в Галле в 2019 году, захватил заложников в тюрьме Бург близ Магдебурга. Два сотрудника учреждения находились во власти 30-летнего преступника чуть менее часа, затем его удалось обезвредить. Земельное управление уголовной полиции Саксонии-Анхальт начало расследование инцидента, сообщил утром во вторник, 13 декабря, представитель ведомства.

В частности, предстоит установить, какие средства преступления использовал Баллит и как он их получил в свое распоряжение. На место захвата заложников накануне вечером прибыл спецназ управления уголовной полиции, указывается далее. Кроме того, сообщается, что преступник получил ранения, заложники физически не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Тюрьма Бург, где отбывает пожизненный срок правоэкстремист, является самой большой и современной тюрьмой строгого режима в федеральной земле Саксония-Анхальт. Баллит считается сложным и несговорчивым заключенным. В июне 2020 года, еще до вынесения приговора, он пытался бежать из тюрьмы в Галле, смог перелезть через забор высотой 3,40 м во дворе учреждения, но через несколько минут был вновь задержан.

Нападение на синагогу в Галле

В октябре 2019 года Баллит попытался проникнуть в синагогу в Галле, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью. Затем злоумышленник застрелил двух человек поблизости от синагоги. Вскоре он был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. Баллит объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора.

В декабре 2020 года высший земельный суд Саксонии-Анхальт приговорил нападавшего к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 51. Председательствующий судья подчеркнула особую тяжесть преступления, охарактеризовав его как "трусливое нападение". Досрочное освобождение Баллита через 15 лет фактически исключено.

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