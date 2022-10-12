Остин: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО

На 232-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 13 октября (время московское).

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о подробностях ночного ракетного удара, совершенного российскими войсками. Николаев был обстрелян в начале второго часа ночи восемью ракетами типа С-300, одна из них попала в жилой пятиэтажный дом, другая - в здание спасательной челночной станции, пока известно об одном погибшем. Два верхних этажа пятиэтажки разрушены до основания, остальные - под завалами.

По предварительной информации, два человека получили ранения. Среди раненых 11-летний мальчик, которого извлекли из-под завалов. Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Спасатели ищут еще семь человек, связь с которыми отсутствует. Также в результате ракетного удара разрушено здание челночной станции. "Под завалами спасательной челночной станции найден мужчина. К сожалению, он умер", - рассказал Ким. Остальные ракеты, по его словам, упали на открытую территорию.

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1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда поступило в Украину, сообщил в своем Telegram-канале премьер страны Денис Шмыгаль. Он добавил, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

В общей сложности с начала полномасштабной войны с Россией, МВФ перечислил Украине 2,7 млрд долларов. В ближайшее время правительство Украины начнет совместно с фондом готовить новую программу помощи, которая вступит в действие в следующем году, написал Шмыгаль.

Ллойд Остин: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО

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США подтвердили свое обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО, "если и когда до этого дойдет". Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на саммите альянса в Брюсселе, в преддверии переговоров группы ядерного планирования НАТО, которые пройдут сегодня за закрытыми дверями. Слова Остина цитирует агентство Reuters.

Угрозу применения ядерного оружия в ходе войны с Украиной неоднократно озвучивали Владимир Путин и некоторые другие высшие лица российского государства.

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Российские войска, отступив, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Мыловое Херсонской области, сообщается в очередном отчете британской разведки. На этой линии, особенно на западе, продолжаются ожесточенные бои. Аналитики министерства обороны Великобритании делают вывод, что этот фланг российских войск больше не защищен рекой Ингулец. По их данным, большую часть российских войск на этом участке фронта составляет недоукомплектованное подразделение воздушно-десантных войск.

В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части жителей из Херсона, полагают эксперты. По их мнению, это означает, что оккупанты ожидают наступление на город.

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Подразделения ВСУ проводят контрнаступательные операции в Херсонской и Луганской областях, вынуждая российские войска переходить к обороне, сообщается в очередной публикации американского Института изучения войны (ISW) . В частности, говорится о продвижении украинских войск в направлении Кременной и Сватово на Луганщине. Сообщается об освобождении нескольких населенных пунктов и усилении россиянами линии фронта в западной части Запорожской области.

По данным ISW, российские власти также активизировали усилия в сфере информации с целью представить Украину в ложном свете как "террористическое государство". Таким образом они пытаются противодействовать попыткам объявить террористическим государством Россию.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приветствовала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую аннексию Россией территорий Украины. "Когда восемь месяцев назад Россия напала на своего соседа, она думала, что мир отвернется. Мировое сообщество 143 голосами за дало понять: Путину это нарушение международного права никогда не сойдет с рук. Все больше и больше государств открыто высказываются против войны, за соблюдение Устава ООН".

Россияне вновь нанесли воздушные удары по украинским городам

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Утром российские войска нанесли авиаудары по критически важным объектам инфраструктуры в районе Киева. По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, речь идет об атаках иранских дронов-камикадзе. Тегеран отрицает поставку дронов в Россию, Москва эту информацию не комментирует.

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Массированным ракетным ударам подвергся ночью Николаев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич . По его словам, в результате обстрела пострадал пятиэтажный жилой дом: "Два верхних этажа полностью разрушены, все остальное в руинах. На месте работают спасатели". Под завалами могут находиться люди.

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Зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией ВСУ за сутки уничтожены 19 российских беспилотников-камикадзе и пять ударных вертолетов Ка-52, сообщается в оперативной сводке командования Воздушных сил в Telegram.

ISW: Россия привлекла к участию в подготовке военных иранских инструкторов

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Россия перебросила на оккупированные территории Украины иранских инструкторов - вероятно, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), - чтобы научить российских военнослужащих пользоваться ударными беспилотниками Shahed-136. Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW) со ссылкой на Центр национального сопротивления Украины (ЦНС). По сведениям ЦНС, иранцы непосредственно контролируют запуск дронов Shahed-136 по гражданским объектам в Украине, в частности в Николаевской и Одесской областях. Инструкторы работают в Джанкое в Крыму, а также в Железном Порту и Гладовцах в Херсонской области. Предполагается, что именно КСИР является основным оператором иранских беспилотников.



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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве спутников связи и наблюдения за Землей, опубликовала новые снимки поврежденного Крымского моста. "На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста. Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив", - поясняется в сообщении Maxar в микроблоге Twitter.



Вашингтон намерен полностью запретить экспорт алюминия из России

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Администрация США обдумывает возможность полного запрета на ввоз алюминия из России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники. Сейчас рассматриваются три варианта: полный запрет, повышение тарифов до уровня, соответствующего полному запрету, и введение санкций против российской компании "Русал" - одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. На долю России приходится около 10% всего алюминия, ввозимого в США.

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Потолок цены на российскую нефть мог бы находиться в районе 60 долларов за баррель, заявила в Вашингтоне министр финансов США Джанет Йеллен на мероприятии, проводимом в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. В настоящее время цена одного барреля российской нефти колеблется между 80 и 100 долларами. Предполагается, что введение предельной цены на нефть из РФ позволит ограничить возможности Москвы в финансировании войны против Украины.

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У жителей оккупированной части Запорожской области может появиться новый маршрут для эвакуации. Об этом сообщил в эфире общенационального информационного телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров. "Уже второй день наши жители выезжают по этому пути. Это через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск, потом - в РФ, а потом, как всегда, в Грузию или Европейский Союз", - пояснил Федоров. Он подчеркнул, что на оккупированной части Запорожья сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация, поэтому жители стараются выехать на территорию, подконтрольную Украине. В то же время возможность для них выехать через Васильевку Запорожской области с конца сентября заблокирована оккупантами. "На сегодня нет возможности выезжать через Васильевку, очередь стоит с 29 сентября более чем 4000 наших жителей. За последние 10 дней смогли уехать менее 200 человек. Не выпускают пожилых людей, родителей с детьми - никого не выпускают. И самое главное, неизвестны правила, по которым можно уехать. Сначала это было получение пропуска, потом это получение какого спецталона в комендатуре, сейчас просто не выпускают", - сказал мэр Мелитополя.

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Великобритания в ближайшие недели поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны NASAMS. Эти ракеты помогут защитить критически важную инфраструктуру Украины, заявило британское министерство обороны. Кроме того, Лондон планирует отправить несколько сотен беспилотных летающих аппаратов для поддержки разведслужб Украины и 18 гаубиц.

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Владимир Зеленский Фото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance

Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую аннексию украинских регионов Россией. "Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", - написал президент Украины в микроблоге Twitter. Он добавил, что Украина вернет все свои земли.

Франция и Дания готовят поставку Украине гаубиц Caesar

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Франция совместно с Данией работает над поставкой Украине шести дополнительных гаубиц Caesar, которые ранее предназначались для датской стороны, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов". Об этом сообщил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что новая военная помощь Киеву поступит в "ближайшие недели", но не уточнил, сколько именно ракет будет передано. В свою очередь британский телеканал Sky News сообщил, что речь идет о противовоздушных ракетах малой дальности Crotale, используемых для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

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Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией четырех территорий Украины. В документе "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН" не признаются "референдумы", проведенные в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также на оккупированных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей. Резолюцию поддержали представители 143 стран, 35 воздержались. Еще пять государств - Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа - выступили против.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют дополнительно усилить современной артиллерией. Об этом он сообщил в своем видеообращении в среду, 12 октября, по итогам очередной встречи в "формате Рамштайн". "Есть положительные новости из оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, на заседании обсуждалось прежде всего предоставление Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны. "Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба - это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени", - отметил Зеленский.

Хроника событий 12 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 октября 00.00 - 13.59 >>>

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