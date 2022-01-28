Остановит ли Путина дипломатия и зачем "Газпрому" пустые газохранилища в ЕС? DW Новости (01.02.22)

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Попытки деэскалации вокруг России и Украины не прекращаются. Активно идет поиск превентивных мер - от угроз санкциями Кремлю до предоставления военной помощи Украине. Так, в этот вторник в Украину прибыли с визитом главы правительств Польши, Великобритании и Нидерландов. По неофициальной информации, обсуждается тройственный союз Киева, Варшавы и Лондона по взаимопомощи на случай агрессии РФ.