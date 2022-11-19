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Элизабет Холмс
Элизабет ХолмсФото: Yichuan Cao/picture alliance/NurPhoto
ОбществоСША

Основательница биостартапа в США получила 11 лет тюрьмы

Анна Неверова
33 мин. назад

Обвинение просило для Элизабет Холмс 15 лет лишения свободы. Предпринимательница заявила, что намерена обжаловать приговор.

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Основательницу биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс приговорили в США к 11 годам и трем месяцам лишения свободы. По решению суда в Сан-Хосе (штат Калифорния) в связи с беременностью  предпринимательница должна начать отбывать наказание не ранее 27 апреля 2023 года. Приговор был вынесен в пятницу, 18 ноября.

В январе суд присяжных признал Холмс виновной по двум пунктам обвинения в мошенничестве и двум пунктам обвинения в заговоре с целью махинаций и введения инвесторов в заблуждение. В то же время 38-летняя женщина была оправдана по четырем другим пунктам, в частности о возможном обмане пациентов, заплативших за анализы крови Theranos.

Обвинение требовало для Элизабет Холмс 15 лет лишения свободы, в то время как защита выступала за срок в 18 месяцев либо замену заключения на домашний арест или общественные работы. Максимальное наказание по обвинению, выдвинутому предпринимательнице, предусматривает 20 лет лишения свободы. Как отметил судья Эдвард Дэвила, на вынесенное решение повлиял в том числе тот факт, что Холмс не признала свою вину. Женщина заявила, что намерена обжаловать приговор.

Успех Theranos и разоблачение Элизабет Холмс

Холмс основала биотехнологическую компанию Theranos в 2003 году. На тот момент она была 19-летней студенткой Стэнфордского университета. Предпринимательница утверждала, что устройство Edison, разрабатываемое компанией, позволит путем анализа крови выявлять гормональные отклонения, вирусные инфекции и раковые заболевания. На пике успеха в 2014 году оценочная стоимость Theranos составляла 9 млрд долларов (7,9 млрд евро). В 2015 году журнал Time включил Элизабет Холмс в число 100 самых влиятельных женщин планеты.

В том же году Элизабет Холмс разоблачил журналист The Wall Street Journal Джон Каррейру, к которому ранее обратился один из бывших сотрудников Theranos. До этого в течение 12 лет Холмс удавалось убеждать инвесторов и менеджеров в том, что анализатор Edison столь эффективен и экономически выгоден, что позволит отказаться не только от обременительной сдачи крови из вены, но и от трудоемких и дорогостоящих стандартных анализов в обычных лабораториях. В наблюдательном совете Theranos среди прочих состояли бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также бывший министр обороны США Джеймс Мэттис.

Наряду с Элизабет Холмс обвинения были выдвинуты в отношении экс-гендиректора Theranos Рамеша Балвани - бывшего гражданского мужа предпринимательницы. Его дело находится на рассмотрении.

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