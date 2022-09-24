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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс
Роджер УотерсФото: Hugo Philpott/UPI Photo/newscom/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше

Анна Неверова
52 мин. назад

В сентябре Роджер Уотерс написал открытое письмо супруге Владимира Зеленского. В Польше возмущены позицией музыканта по войне РФ в Украине.

https://www.dw.com/ru/osnovatel-pink-floyd-otmenil-koncerty-v-polse-posle-vyskazyvanij-o-vojne/a-63230129

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил свои концерты в Польше на фоне возмущения его позицией по войне РФ в Украине, сообщили в субботу, 24 сентября, польские СМИ. В апреле 2023 года музыкант должен был выступать в Кракове.

Представитель спорткомплекса Tauron Arena, где планировал концерты Уотерс, пояснил, что менеджер основателя Pink Floyd отозвал мероприятия, не уточнив причину такого решения. На сайте музыканта в программе тура "This Is Not a Drill" ("Это - не учения") нет концертов, которые были запланированы в Кракове 21-22 апреля.

В Кракове Уотерса хотят признать персоной нон-грата

Ожидается, что на следующей неделе депутаты городского совета Кракова проведут голосование по вопросу объявления Роджера Уотерса персоной нон-грата. Как отмечает агентство Associated Press, этот вопрос решили поднять на фоне возмущения позицией музыканта по вопросу войны России в Украине.

В сентябре основатель Pink Floyd написал открытое письмо к первой леди Украины Елене Зеленской, в котором заявил, что "крайние националисты" в Украине "поставили вашу страну на путь катастрофической войны". Он также раскритиковал Запад за поставки Украине оружия, высказав, в частности, обвинения против Вашингтона. НАТО Уотерс обвинил в провоцировании России.

Уотерс заявил, что Байден "разжигает огонь в Украине"

Ранее, в августе, музыкант дал скандальное интервью журналисту CNN Майклу Смерконишу. Уотерс заявил, что президент США Джо Байден "разжигает огонь в Украине", что является "огромным преступлением". Он также высказал мнение, что война обусловлена, главным образом, реакцией Москвы на действия НАТО, подошедшей вплотную к границам России.

"Почему бы Соединенным Штатам Америки не побудить" президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, "устранив необходимость в этой ужасной, чудовищной войне, в которой убивает... мы не знаем сколько... украинцев и русских", - задался Роджер Уотерс риторическим вопросом.

Немецкие медиакомпании отказались сотрудничать с Уотерсом 

В 2017 году многие медиакомпании Германии, входящие в ассоциацию немецких региональных общественно-правовых телерадиокомпаний ARD, отказались от будущих трансляций концертов Роджера Уотерса. 

Британский музыкант известен своей активной антиизраильской позицией. Он неоднократно утверждал, что Израиль - это "расистский режим", проводящий политику апартеида и "этнических чисток". Музыкант является активным сторонником движения "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS), проводящего кампании за бойкот, отзыв инвестиций и санкции против Израиля.

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