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Основатель Group-IB Сачков приговорен к 14 годам колонии

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Илья Сачков признан виновным в госизмене. Его компания разрабатывает программы для предотвращения кибератак и выявления кибермошенничества.

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Московский городской суд
Московский городской суд вынес приговор Илье СачковуФото: DW/E. Samedowa

Московский городской суд приговорил основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB (в настоящее время - F.A.C.C.T.) Илью Сачкова виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бизнесмену назначили ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает в среду, 26 июля, "Интерфакс".

Гособвинение просило назначить Сачкову 18 лет колонии, защита настаивала на оправдательном приговоре. Сам Илья Сачков, выступая с последним словом, не признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

В компании Сачкова заявили, что защита обжалует приговор и обратится к президенту РФ. В F.A.C.C.T. "Интерфаксу" сообщили, что Сачков "продолжает работать над проектами и технологиями кибербезопасности, и, по его словам, он продолжит эту работу, где бы ни находился". Адвокаты бизнесмена среди прочего жаловались на крайне короткие сроки рассмотрения дела, решение было принято за 10 рабочих дней.

Дело Ильи Сачкова

Илья Сачков был арестован в сентябре 2021 года. По версии ФСБ, он передавал иностранным спецслужбам некие сведения, составляющие государственную тайну. Его дело рассматривалось в закрытом режиме с начала июля этого года, поскольку фабулы дел по статье о госизмене засекречены. Сам Сачков утверждал, что его обвиняют в передаче "более 10 лет назад" правительству США данных о российских хакерах, которые он узнал от тогдашнего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Михайлов был в 2019 году приговорен к 22 годам колонии по делу о госизмене за якобы сотрудничество с Федеральным бюро расследований США (ФБР).

По мнению Ильи Сачкова, к его аресту причастны люди, которым мешала "его профессиональная деятельность - борьба с киберпреступностью". "Говорят, сразу после моего задержания состоялась большая вечеринка в "Москва-Сити", на которой собралось хакерское комьюнити, чтобы отпраздновать мой арест", - говорил Сачков в интервью Forbes. Источники агентства Bloomberg утверждали, что одной из причин ареста Сачкова стала передача им властям США информации о группе хакеров Fancy Bear, которую связывают с ГРУ.

Компания F.A.C.C.T. занимается разработкой программного обеспечения для детектирования и предотвращения кибератак, выявления кибермошенничества и защиты интеллектуальной собственности в интернете.

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