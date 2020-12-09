Осиротевшая коровка выжила на болоте, подружившись с кабанчиком (фото)

Эта карликовая коровка зебу смогла целых восемь недель прожить в болотистой местности около немецкого города Штаде.
Штаде • Эту историю, о которой сейчас узнали немецкие СМИ, вполне можно считать добрым предрождественским чудом и взять за основу для сценария душевной драмы про необычную дружбу зверей - для детей и взрослых. Как и олененок Бэмби из мультфильма Уолта Диснея, эта телочка карликовой породы коров зебу лишилась мамы в лесу - правда, не в джунглях, а посреди нижнесаксонских болот в Германии. Маму застрелили… Откуда теплолюбивые коровы, родиной которых является Индийский субконтинент, оказались посреди немецкого леса, да еще одни?
Началось все этим летом в июне-июле, когда маленькую Принцессу, так теперь назвали эту коровку, привезли в Нижнюю Саксонию под Штаде из питомника в немецком регионе Гарц вместе с мамой - зебу по кличке Вики.
Первые две недели на новом месте они должны были находиться одни в загоне, чтобы прийти в себя после поездки, вели себя неспокойно и смогли в какой-то момент сбежать, преодолев не особо высокую ограду.
Попытки поймать животных окончились безрезультатно, поэтому на Вики было разрешено начать охоту. Говоря другими словами, было решено сбежавшую корову застрелить. Как сообщает информационное агентство dpa, в результате она погибла. Поиски Принцессы продолжили, но позже все же прекратили, решив, что без материнского молока выжить в дикой природе она не смогла. Однако сильно ошиблись.
Осенью маленькую коровку случайно заметили местные жители во время прогулки в лесу. После этого защитники животных стали раскладывать корм в качестве приманки и установили специальные камеры. Принцесса оказалась на записях не одна, а вместе с кабанчиком. Судя по всему, он тоже остался сиротой или отбился от родителей. Животные явно заботились друг о друге, что, вероятно, помогло им выжить.
В результате Принцессу удалось вернуть владелице. В лесу посреди болот она провела около восьми недель. За это время успела подрасти на 20 сантиметров и набрать 80 килограммов веса, что меньше, чем должно быть, но в общем и целом состояние спасенной коровки беспокойства не вызывает. Кабанчик, получившийм кличку Вутц, остался в родных болотах.
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