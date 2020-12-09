 Осиротевшая коровка выжила на болоте, подружившись с кабанчиком (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.12.2020

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По Германии

Осиротевшая коровка выжила на болоте, подружившись с кабанчиком (фото)

Эта карликовая коровка зебу смогла целых восемь недель прожить в болотистой местности около немецкого города Штаде.

Коровка Вики и кабанчик Вутц на месте с приманкой. Снимок автоматической фотокамеры

Коровка Вики и кабанчик Вутц на месте с приманкой. Снимок автоматической фотокамеры

Штаде • Эту историю, о которой сейчас узнали немецкие СМИ, вполне можно считать добрым предрождественским чудом и взять за основу для сценария душевной драмы про необычную дружбу зверей - для детей и взрослых. Как и олененок Бэмби из мультфильма Уолта Диснея, эта телочка карликовой породы коров зебу лишилась мамы в лесу - правда, не в джунглях, а посреди нижнесаксонских болот в Германии. Маму застрелили… Откуда теплолюбивые коровы, родиной которых является Индийский субконтинент, оказались посреди немецкого леса, да еще одни?

Вики и Принцесса, июнь 2020 года

Вики и Принцесса, июнь 2020 года

Началось все этим летом в июне-июле, когда маленькую Принцессу, так теперь назвали эту коровку, привезли в Нижнюю Саксонию под Штаде из питомника в немецком регионе Гарц вместе с мамой - зебу по кличке Вики.

Первые две недели на новом месте они должны были находиться одни в загоне, чтобы прийти в себя после поездки, вели себя неспокойно и смогли в какой-то момент сбежать, преодолев не особо высокую ограду.

Как Принцесса осталась одна в лесу

Попытки поймать животных окончились безрезультатно, поэтому на Вики было разрешено начать охоту. Говоря другими словами, было решено сбежавшую корову застрелить. Как сообщает информационное агентство dpa, в результате она погибла. Поиски Принцессы продолжили, но позже все же прекратили, решив, что без материнского молока выжить в дикой природе она не смогла. Однако сильно ошиблись.

Маленькая зебу нашла друга

Осенью маленькую коровку случайно заметили местные жители во время прогулки в лесу. После этого защитники животных стали раскладывать корм в качестве приманки и установили специальные камеры. Принцесса оказалась на записях не одна, а вместе с кабанчиком. Судя по всему, он тоже остался сиротой или отбился от родителей. Животные явно заботились друг о друге, что, вероятно, помогло им выжить.

Ночной снимок инфракрасной камерой

Ночной снимок инфракрасной камерой

Спасительницы Принцессы - Сюзанне Людтке (Susanne Lüdtke) и Сабрина Менге (Sabrina Menge)

Спасительницы Принцессы - Сюзанне Людтке (Susanne Lüdtke) и Сабрина Менге (Sabrina Menge)

В результате Принцессу удалось вернуть владелице. В лесу посреди болот она провела около восьми недель. За это время успела подрасти на 20 сантиметров и набрать 80 килограммов веса, что меньше, чем должно быть, но в общем и целом состояние спасенной коровки беспокойства не вызывает. Кабанчик, получившийм кличку Вутц, остался в родных болотах.

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    Автор: Ефим Шуман


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