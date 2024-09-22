OSINT-аналитик: МБР "Сармат" взорвалась во время испытаний

В соцсети X появились спутниковые снимки, изображающие, как утверждается, воронку от взрыва ракеты "Сармат" на полигоне в Плесецке.

На космодроме "Плесецк" в Архангельской области, судя по всему, был проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", закончившийся неудачей. Это следует из сообщения в соцсети X пользователя MeNMyRC, которого ряд СМИ называет OSINT-аналитиком, то есть собирающим сведения из открытых источников публикации разведывательных данных.

Выводы сделаны на основе спутниковых снимков, на которых, как утверждается, изображена воронка от взрыва ракеты. "Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон. "Сармат" - ракета на жидком топливе, так что эта авария могла произойти без связи с действиями по запуску", - говорится в посте.

По данным пользователя MeNMyRC, пожар в районе полигона зафиксировали спутники NOAA-20 и SUOMI NPP.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"

"Если это (взрыв ракеты. - Ред.) произошло во время процесса заправки, этим можно объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента", - рассуждает аналитик. Как поясняет онлайн-издание "Агентство" , речь идет об американском разведывательном самолете Boeing RC-135S Cobra Ball, который, судя по данным портала FlightRadar24, вылетел с базы ВВС США на Аляске для наблюдения за испытанием ракеты "Сармат", но не зафиксировал пуска.

Уточняется, что "первый и последний" успешный запуск ракеты "Сармат" был произведен в России 20 апреля 2022 года. Если данные о нынешнем провальном испытании подтвердятся, оно будет уже четвертым по счету, напоминает MeNMyRC.

Со своей стороны "Радио Свобода" напоминает , что Минобороны РФ в апреле сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. При этом название ракеты указано не было.

В сентбре 2023 года российская государственная корпорация "Роскосмос" заявила, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" был "поставлен на боевое дежурство".

Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию в 2018 году утверждал, что ракета "Сармат" сможет атаковать цели не только через Северный, но и через Южный полюс, преодолеет систему противоракетной обороны и будет нести ядерные припасы большой мощности, в том числе гиперзвуковые.