Украинский Ощадбанк обжалует решение об отмене компенсаций ему от РФ

Украинский Ощадбанк собирается незамедлительно обжаловать постановление апелляционного суда Парижа, отменяющее решение парижского арбитражного суда о выплате компенсаций банку за изъятие у него собственности в Крыму после аннексии полуострова Россией. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка во вторник, 30 марта.

С точки зрения Ощадбанка, парижский апелляционный суд не учел особенностей защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Пресс-служба уточнила, что сейчас в банке рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.

Иск Ощадбанка к России

В 2015 году Ощадбанк подал иск к России о выплате компенсации за экспроприированное у него в результате аннексии Крыма имущество. 26 ноября 2018 года стало известно о решении арбитражного суда в Париже обязать Москву выплатить Ощадбанку 1,3 млрд долларов компенсации за потери имущества и бизнеса в результате аннексии Крыма.

30 марта 2021 года, однако, Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии у арбитражного суда Парижа юрисдикции на рассмотрение этого дела. "В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится на сайте Минюста РФ.

Как отмечает пресс-служба российского министерства, "данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

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