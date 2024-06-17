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Оружейный концерн KNDS показал новую версию танка Leopard 2

Жан Рофе
17 июня 2024 г.

Танк Leopard 2A-RC 3.0 оснащен необитаемой башней, а весь экипаж размещается внутри корпуса. Разработчики называют его предшественником танка нового поколения MGCS.

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Танк Leopard 2A-RC 3.0
Танк Leopard 2A-RC 3.0Фото: KNDS Deutschland/picture alliance/dpa

Группа оружейных предприятий KNDS, в которую входит немецкая компания Krauss-Maffei-Wegmann и французская Nexter, представила новую версию основного боевого танка Leopard 2. Презентация состоялась в понедельник, 17 июня, на международной выставке Eurosatory 2024 вблизи Парижа.

Танк Leopard 2A-RC 3.0 построен на трехместном шасси. Экипаж состоит из трех человек - командира, наводчика и механика-водителя, так как отсутствует необходимость в заряжающем. Машина оснащена дистанционно управляемой необитаемой башней, способной использовать различные калибры основных орудий, а также автоматической системой заряжания, позволяющей производить три выстрела за десять секунд. Необитаемая башня отличается низким силуэтом, который снижает заметность машины и сокращает зону поражения на 30 процентов.

Технологический предшественник танка MGCS

KNDS называет разработку "важнейшим технологическим предшественником" танка нового поколения MGCS (Main Ground Combat System), совместно создаваемого Германией и Францией. В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и его французский коллега Себастьен Лекорню подписали в Париже меморандум о взаимопонимании, предусматривающий равное распределение обязанностей между оборонными предприятиями двух стран в реализации проекта.

Разработанные в его ходе машины, согласно планам, примерно с 2040 года заменят немецкие Leopard 2 и французские Leclerc.

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