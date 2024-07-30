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КультураГермания

Как пахнут немцы

Марина Борисова
30 июля 2024 г.

Какие ароматы предпочитают жители Германии? Новый опрос показывает, что только пять процентов немцев вообще не пользуются духами.

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Магазин парфюмерии
Большинство немцев покупают парфюм в специализированных магазинах Фото: Anna Stills/picture alliance

Когда речь заходит об ароматах, больше ассоциаций возникает с Францией, нежели с Германией. Однако, как показывают результаты нового исследования, духи и в жизни немцев играют важную роль. Только пять процентов не пользуются ими вообще никогда. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного глобальной платформой маркетинговых исследований Appinio.

Какие критерии важны для немцев при выборе духов?

Немцы пользуются духами регулярно: 71 процент наносят их ежедневно или часто. Время от времени к духам прибегает каждый четвертый. Новый аромат или просто новый флакон полюбившихся духов жители Германии приобретают раз в два-три месяца. Каждый десятый заявил о том, что покупает духи раз в месяц или чаще.

При выборе духов стоимость продукта играет скорее второстепенную роль. Гораздо важнее для немецких покупателей такие критерии, как стойкость, аромат, натуральные компоненты. Не менее важное качество - гипоаллергенность, а также отказ производителей парфюмерии от испытаний косметической продукции на животных. Дизайн флакона играет второстепенную роль.

При покупке духов немцы не забывают экономить

Немцы славятся своим рациональным подходом и экономией, поэтому следующий вывод из опроса можно считать вполне закономерным. Более трети (37 процентов опрошенных) заявили о том, что уже покупали ароматы-близнецы: это бюджетные аналоги, которые очень похожи на дорогостоящие духи. При этом главной причиной, которой руководствовались немцы, была экономия.

Другие же покупают духи-дубликаты из любопытства. Две трети покупателей остались довольны или очень довольны дубликатами. Больше половины оценили качество бюджетных аналогов как хорошее или отличное. О существовании ароматов-близнецов лучше информированы женщины, которые и покупают их чаще, чем мужчины. В целом надо отметить, что сама марка имеет значение примерно для 60 процентов опрошенных. Каждый пятый заявил о том, что бренд не имеет для него значения. Многие предпочитают все же оригинал (примерно 40 процентов), так как сомневаются в стойкости и качестве дубликатов.

Большинство немцев покупают  парфюм в специализированных магазинах, причем онлайн-покупкам предпочтение отдает только каждый пятый. 60 процентов опрошенных регулярно меняют ароматы, а вот верность своим любимым духам сохраняют 40 процентов.

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