 Организатор ″Евровидения″ потребовал от Беларуси заменить конкурсную песню | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2021

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Европа

Организатор "Евровидения" потребовал от Беларуси заменить конкурсную песню

В Европейском вещательном союзе решили, что песня "Я научу тебя", с которой в Роттердаме должна была выступить группа "Галасы ЗМеста", "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".  

Символика конкурса Евровидение в Роттердаме

Европейский вещательный союз (ЕВС) потребовал от Беларуси заменить песню, представленную для участия в конкурсе в 2021 году. Соответствующее заявление в четверг, 11 марта, опубликовала пресс-служба ЕВС.

Как отмечается в документе, песня "Я научу тебя", с которой в Роттердаме должна была выступить группа "Галасы ЗМеста", "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Кроме того, последние реакции на участие в конкурсе с этой песней может подорвать репутацию "Евровидения", полагают в ЕВС.

В союзе собщили, что уже поставили Белтелерадиокомпанию, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, в известность, что "песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе". Минск попросили либо изменить текст, либо предложить новую песню соответствующую правилам "Евровидения". Отказ от выполнения этого требования может привести к дисквалификации Беларуси этом году, недвусмысленно указали в ЕВС.

"Я научу тебя ходить по струночке..."

Музыканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают своих симпатий к режиму Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно язвят над теми, кто выступает за перемены в стране. Рефреном песни, которая должна была представить Беларусь на "Евровидении-2021" стали такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому". Многие увидели в них политический подтекст, считая что песня направлена против тех, кто борется за свободу в Беларуси.

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    Автор: Анастасия Буцко


Смотреть видео 07:31

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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''Евровидение'': Политический концерт после песенного конкурса - DW Новости (17.05.2016)  

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