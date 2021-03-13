Организаторов форума муниципальных депутатов в Москве обвинили в санитарных нарушениях

Организаторов всероссийского форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", многочисленных участников которого задержали в марте в связи с деятельностью "нежелательной организации", обвиняют еще и в "несоблюдении санитарных норм". Об этом в среду, 7 апреля, написала в Facebook координатор "Открытой России" (ОР) Татьяна Усманова.

По ее словам, ей - как индивидуальному предпринимателю - прислали повестку в суд по статье 6.3 КоАП - о "нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

"Вирус у нас носит политический характер"

Усманова подчеркнула, что организаторы очень внимательно подошли к соблюдению ограничений в связи с пандемией: ограничили число гостей, расставили антисептики, выдавали медицинские маски и перчатки.

В то же время, по мнению координатора ОР, санитарные нормы не соблюдались уже после задержаний - в автозаках, где люди "сидели практически друг на друге" и в отделениях полиции.

"К сожалению, собрать несколько тысяч человек в Лужниках (на концерт "Крымская весна" в марте - Ред.) можно, а пару сотен независимых депутатов в Москве - нельзя. Вирус у нас носит политический характер, как и запреты Роспотребнадзора", - убеждена Татьяна Усманова.

Задержаны были около 190 участников

Форум, организованный штабом проекта "Объединенные демократы" 13 марта в отеле "Измайлово", фактически был сорван полицией. Силовики задержали большинство участников, в том числе, исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, политиков Владимира Кара-Мурзу-младшего и Евгения Ройзмана, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина и других. Число задержанных достигало 190 - при том, что в мероприятии принимали участие порядка 200 человек.

Позднее форум провели повторно в соцсети Clubhouse.

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