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Организация The Altai Project признана в РФ нежелательной

Дмитрий Вачедин
52 мин. назад

Генпрокуратуре России не понравилось, что американская организация выступает против разработки месторождений на Алтае, а также пытается защищать "священные земли" коренных народов.

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Перевал Кату-Ярык на Алтае
Перевал Кату-Ярык на АлтаеФото: Ruslan Olinchuk/Zoonar/picture alliance

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность неправительственной организации из США The Altai Project, сообщает ведомство в среду, 5 июля. The Altai Project, согласно информации на своем сайте, поддерживает природоохранные мероприятия и исследования на территории Алтая, а также охрану редких видов животных (снежного барса, хищных птиц, алтайских горных баранов) и защиту "священных земель" коренных народов региона. 

По мнению же Генпрокуратуры РФ, ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири-2". Кроме того, указывает российское надзорное ведомство, организация выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, аргументируя свою позицию негативными последствиями для экологии региона, а это, в свою очередь, "является попыткой ограничить конкурентоспособность российских компаний".

На сайте The Altai Project Генпрокуратура нашла призывы к участию в акциях протеста и неповиновения, а также тезис о необходимости "сражаться за священные места" в Республике Алтай. Ранее нежелательными организациями в России были признаны международная неправительственная организация Всемирный фонд дикой природы (WWF) и международный экологический фонд Greenpeace.

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