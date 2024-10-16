Организация FATF может включить Россию в черный список

Украина настаивает на включении РФ в список FATF со странами, представляющими самый высокий риск с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма The Financial Action Task Force (FATF) рассмотрит возможность включения России в черный список. Об этом сообщило во вторник, 15 октября, онлайн-издание Politico со ссылкой на конфиденциальные документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Уточняется, что включения России в черный список FATF добивается Украина. "Организация со штаб-квартирой в Париже регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением ядерного, химического или биологического оружия, - напоминает Politico. - Попадание в черный или серый список FATF может нанести серьезный ущерб финансовой репутации страны и рассматривается для большинства государств как путь к экономическому разорению".

В частности, попадание в черный список FATF грозит фактическим отключением от международной банковской системы.

FATF считает агрессию РФ против Украины неприемлемой

В 2023 году, на фоне продолжающегося вторжения России в Украину FATF приостановила членство РФ, но пока не стала понижать ее рейтинг. Публично организация заявила, что считает агрессию России неприемлемой и противоречащей ее основным принципам, но на практике понижение рейтинга России требует консенсуса со стороны ее разнородных членов, поясняется в публикации.

Три раза в год около 40 стран - членов FATF, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию, которые ряд наблюдателей считают дружественными по отношению к России, проводят заседание с целью определить, какие государства следует поместить в черный и серый списки, а какие - удалить из них.

FATF существует с 1989 года. Россия является постоянным членом организации с июня 2003 года. По данным Politico, Украина впервые обратилась с просьбой включить Россию в число юрисдикций повышенного риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно - хотя и безуспешно - представляла новые доказательства, чтобы добиться понижения рейтинга Москвы. В июне 2022 года, однако, России запретили исполнять руководящие и консультативные функции в FATF.

Агрументы Украины для включения РФ в черный список FATF

По данным издания, в досье, направленном Киевом в организацию, подчеркиваются тесные связи России с такими странами, относящимися к юрисдикциям с повышенным риском, как Иран и Северная Корея. Кроме того, составители указывают на финансирование российским государством частных военных компаний типа ЧВК "Вагнер" и связь последних с противозаконной деятельностью. Кроме того, авторы акцентируют внимание на роли криптовалют и различных Telegram-каналов в финансировании терроризма и отмывании "денег, полученных от товаров, украденных во время вторжения в Украину, - от зерна до полезных ископаемых", говорится в публикации Politico.

В настоящее время в списке стран, представляющий самый высокий риск, - Иран, Северная Корея и Мьянма. Заседание FATF, на котором рассмотрят вопрос о включении в этот список новых стран, состоится 22 октября.