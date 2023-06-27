Орбан: Украина не сможет выиграть эту войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. По его мнению, Украина способна продолжать боевые действия и увеличивать количество жертв только благодаря западному оружию и технике. Эти заявления Орбан сделал в интервью немецкому изданию Bild во вторник, 27 июня.

"Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Так что, если американцы решат, что хотят мира, мир будет", - заявил венгерский премьер. Орбан заявил, кроме того, что видеть шансы Украину на победу - значит "неадекватно представлять себе ситуацию". "Солдаты у Украины закончатся раньше, чем у России. Это и будет в конечном итоге решающим фактором", - отметил венгерский премьер, подчеркнув, что продолжение войны грозит украинцам "невообразимыми разрушениями, потерей огромного количества жизней и богатств". Предположение, что Украина была бы полностью оккупирована Россией без поставок западного вооружения, Орбан назвал "только гипотезой" и заявил, что не видит в России угрозу НАТО или самой Венгрии.

Орбан также отказался считать Путина военным преступником: "Мы можем говорить о военных преступлениях только после того, как закончится война. Если вы хотите прекратить огонь, а затем договориться, надо убедить тех, кто участвует в конфликте, сесть за стол переговоров. Сказать: Подойдите к столу, мы вас арестуем - не очень хорошая идея. По мнению Орбана, мир наступит только в том случае, если США прекратят поставки вооружения Украине и предложат России сесть за стол переговоров.

Орбан о мятеже Пригожина и силе Путина

Премьер Венгрии также прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер". Политик считает сам факт возможности мятежа "признаком слабости". "Однако то что он (Владимир Путин - Ред.) решил проблему в течение 24 часов, является признаком силы", - заявил Орбан

Глава венгерского правительства и ранее выступал за мирное урегулирование конфликта в Украине. Он призывал не допустить украинское контрнаступление, а также убедить Москву и Киев прекратить огонь и начать мирные переговоры. Венгерские власти не отправляют вооружения Украине, объясняя это тем, что хотят избежать эскалации. Западные эксперты видят причину нынешней политики Венгрии в зависимости экономики страны от российских энергоресурсов и тесных взаимоотношениях Орбана и Путина.

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