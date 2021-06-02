Опрос: большинство жителей Германии - за более тесные связи ЕС и России

Две трети (62 процента) жителей Германии выступают за более тесное сотрудничество Европейского Союза и России. Такие данные были приведены в среду, 2 июня, в результатах опроса института социологических исследований Forsa, проведенного по заказу Восточного комитета немецкой экономики.

При этом каждый третий опрошенный (34 процента) поддерживает сохранение санкций ЕС в отношении России из-за конфликта на востоке Украины. Еще 15 процентов согласны с возможным расширением штрафных мер. Но почти половина респондентов (44 процента) - за их ослабление или снятие.

Несогласие с санкциями США по "Северному потоку - 2"

В то же время санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток - 2" не пользуются популярностью среди жителей Германии, следует из опроса. Три четверти (75 процентов) не согласны с введенными Вашингтоном ограничительными мерами. Лишь 17 процентов респондентов выступают за отказ от проекта.

Немцы высоко оценивают экономические и энергетические отношения ЕС и РФ, указал председатель комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes). Так, 58 процентов участников опроса согласны с возможным импортом в ФРГ водорода, полученного из российского природного газа. Однако 30 процентов не могут представить себе такой сценарий.

В поставках энергии немцы доверяют Норвегии

Половина немцев (51 процент) считают Россию надежным энергетическим партнером. Однако Норвегия и Канада заслужили еще больше доверия среди жителей ФРГ (78 и 52 процента соответственно), следует из опроса.

Во время пандемии одной из значимых тем стала вакцинация от COVID-19. Более половины (60 процентов) респондентов согласны при возможности сделать прививку российским препаратом "Спутник V", отмечается в опросе. Жители восточных земель доверяют этой вакцине в большей степени, чем население западных регионов (71 и 58 процентов соответственно). При этом 38 процентов не хотят использовать российскую разработку.

Задача - способствовать немецкому бизнесу в Восточной Европе

Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран. Задачей объединения является содействие немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Как отмечается на сайте организации, она оказывает своим членам помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе.

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