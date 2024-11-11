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Экономика и бизнесГермания

Опрос: Все больше компаний из ФРГ сетуют на нехватку заказов

Сергей Куприков
11 ноября 2024 г.

Нехватка заказов в большинстве отраслей продолжает сдерживать экономическое развитие в Германии, подчеркнул мюнхенский Институт экономических исследований.

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Нехватка заказов грозит экономическому ростуФото: Uwe Anspach/dpa/picture-alliance

Доля немецких предприятий, сетующих на нехватку заказов, достигла уровня времен финансового кризиса 2009 года. В октябре текущего года этот показатель составлял 41,5% по сравнению с 39,4% в сентябре, сообщил в понедельник, 11 ноября, мюнхенский Институт экономических исследований (Ifo). "Нехватка заказов продолжает сдерживать экономическое развитие в Германии", - указал руководитель отдела исследований Ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). По его словам, проблема коснулась практически всех отраслей немецкой экономики.

Почти половине компаний в промышленности не хватает заказов

В промышленности о дефиците заказов сообщила почти каждая вторая компания (47,7%). "Особое беспокойство вызывает ситуация в таких ведущих отраслях, как машиностроение, металлургия и электротехническая промышленность", - отметил Вольрабе. По его словам, увеличившиеся в сентябре объемы заказов могут служтть сигналом надежды, однако до нормализации ситуации "предстоит пройти еще долгий путь".

Как сообщил Центральный союз предприятий электротехнической и электронной промышленности Германии ZVEI, уровень заказов в этих отраслях в сентябре был на 5,3% ниже, чем годом ранее. И если заказы из-за рубежа снизились на 1,3%, то внутренние - на 11,1%. Вместе с тем главный экономист ZVEI Андреас Гонтерман (Andreas Gontermann) считает положительным признаком то, что снижение заказов в сентябре было "примерно вдвое меньше, чем в среднем за предыдущие первые восемь месяцев".

Налоговые консультанты и аудиторы не жалуются на нехватку клиентов

Что касается поставщиков услуг, то, согласно опросу Ifo, доля фирм, испытывающих нехватку заказов, за месяц слегка выросла - с 31,2 до 32,1 процента. В частности, транспортный сектор страдает от плохой промышленной конъюнктуры. О трудностях из-за слабого спроса на рабочую силу сообщают около двух третей агентств по найму работников.

Согласно опросу, чуть более трети предприятий общественного питания сообщили о недостаточном числе посетителей. В сфере организации развлекательных мероприятий доля фирм, жалующихся на нехватку заказов, составляет 48,5%.

В то же время юридические и налоговые консультанты, а также аудиторы, напротив, почти не испытывают проблем с заказами. Высокий уровень бюрократии и сложная система налогообложения обеспечивают им стабильный приток клиентов, говорится в опросе.

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