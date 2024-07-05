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В РФ выросло число сторонников мирных переговоров с Украиной

Сергей Ромашенко
5 июля 2024 г.

Рост числа сторонников мирных переговоров зафиксирован "Левада-центром" впервые за полгода. При этом доля считающих, что в гибели людей в Украине виноваты США и НАТО выросла за год на 10 процентных пунктов.

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Украинские солдаты в Запорожской области
Украинские солдаты в Запорожской областиФото: Stringer/REUTERS

В России впервые за полгода зафиксирован заметный рост числа сторонников мирных переговоров с Украиной. В ходе опроса, проведенного в конце июня, в поддержку мирных переговоров высказались 58% респондентов, сообщила в пятницу, 5 июля, исследовательская организация "Левада-центр", отметив, что это - максимальный показатель за все время опросов.

Предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года - по 57%. При этом 37% опрошенных считают, что военные действия против Украины следует продолжать.

Как следует из результатов последнего опроса "Левада-центра", мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще высказывают женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сел (65%), опрошенные, не одобряющие деятельность Путина на посту президента (75%) и те, кто доверяет информации из YouTube-каналов (65%).

Сторонники продолжения войны

О том, что войну против Украины нужно продолжать, чаще говорили мужчины (47%), респонденты в возрасте 55 лет и старше (40%), более обеспеченные россияне (40% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (56%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), одобряющие деятельность действующего президента (40%), и те, кто доверяет информации из телевидения (42%).

За прошедший год почти не изменилось мнение россиян о том, кто больше заинтересован в мирных переговорах. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвертый полагает, что Украина, и около 30% опрошенных - что обе стороны в равной мере.

Треть считают оправданным ядерный удар по Украине

Две трети участников опроса (65%) возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО, каждый десятый считает ответственной Украину и лишь шесть процентов винят Россию. "Левада-центр" отмечает, что за год доля респондентов, считающих, что в гибели людей в Украине виноваты США и НАТО выросла на 10 процентных пунктов.

Более половины опрошенных (58%) считают, что война в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между РФ и странами НАТО.

Треть респондентов заявили, что считают оправданным использование Россией ядерного оружия в ходе вторжения в Украину, противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных. По сравнению с апрелем 2023 года доля тех, кто считает, что применение ядерного оружия "скорее может" быть оправдано выросла на пять процентных пунктов.

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