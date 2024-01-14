Опрос: В ФРГ растет недовольство работой правительства

По данным последнего опроса Insa, 76% жителей ФРГ недовольны работой правительства страны и 72% - канцлера Шольца. За правящих социал-демократов в случае выборов проголосовали бы всего 15% избирателей.

В настоящее время более трех четвертей немцев - 76 процентов - недовольны деятельностью правительства Германии, а положительно ее оценивают лишь 17 процентов. Таковы итоги обнародованного в воскресенье, 14 января, последнего опроса Sonntagstrend, он был проведен институтом изучения общественного мнения Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag. Это худший показатель, зафиксированный Insa с декабря 2021 года, когда нынешнее правительство приступило к работе.

Деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) не удовлетворены 72 процента опрошенных, причем с начала декабря 2023 года этот показатель увеличился на три процентных пункта. Лишь 20 процентов респондентов считают, что Шольц хорошо справляется с обязанностями главы правительства. В ходе прошлого опроса их доля составляла 23 процента.

Если бы выборы в германский бундестаг состоялись cейчас, то за правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовали бы 15 процентов избирателей, это на один процентный пункт меньше, чем при предыдущем опросе и вдвое меньше показателя находящегося в оппозиции блока христианских партий ХДС/ХСС (30 процентов). Результат двух остальных участниц правящей коалиции - партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) - остался неизменным: им, как и в прошлый раз, отдали бы голоса соответственно 12% и 5% избирателей.

Левая партия, как и в декабре 2023-го, получила бы поддержку 4 процентов немцев с правом голоса, а популисты из "Альтернативы для Германии"(АдГ) с момента декабрьского опроса утратили один процентный пункт - доля их электората снизилась до 22 процентов.

Нынешний опрос Sonntagstrend был проведен с 8 по 12 января, в нем участвовали 1202 человека.

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