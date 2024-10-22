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Опрос: Апологеты Путина хотят противоположного его действиям

Сергей Ромашенко
22 октября 2024 г.

Большинство приверженцев президента РФ желают вещей, противоположных его действиям. К примеру, они хотят мира с Украиной, следует из опроса, с которым ознакомилась "Медуза".

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Aleksei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Большинство россиян, заявляющих о поддержке Владимира Путина, хотят вещей, прямо противоположных тому, что делает президент РФ, сообщило во вторник, 22 октября, издание "Медуза" со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским проектом "Хроники".

В ходе опроса, с результатами которого ознакомилась "Медуза", респондентам предлагался вопрос, одобряют ли они деятельность Путина, в формулировке "Левада-центра". О поддержке российского президента заявили 78 процентов опрошенных.

После этого социологи попытались выяснить, как участники опроса относятся к фактическим действиям президента РФ.

Ожидания сторонников политики Путина

В результате выяснилось, что респонденты, одобряющие деятельность Путина, хотят вещей, прямо противоположных его политике. Так 83 процента выразили желание, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах.

61% выступил за заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками, 43% - за восстановление отношений со странами Запада, а 25% - за мобилизацию мужчин для участия в войне в Украине.

Среди не одобряющих деятельность Путина, 92% заявили, что хотят, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах. 79% выступили за мирный договор с Украиной со взаимными уступками, 90% - за восстановление отношений со странами Запада и 13% - за мобилизацию мужчин для участия в войне против Украины.

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