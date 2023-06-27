Опрос: Отношение к США в мире остается положительным

Лучше всего к США относятся в Польше, хуже всего - в Венгрии. В целом среди 23 стран, где проводилось исследование Pew Research Center, положительно политику США оценивают 59% опрошенных.

Отношение к США и президенту страны Джо Байдену в мире остается положительным, следует из результатов социологического исследования компании Pew Research Center, проведенного в 23 странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Данные опроса опубликованы во вторник, 27 июня.

В среднем во всех странах 59% респондентов ответили, что положительно оценивают роль США в мире, 30% - что негативно. Лучше всего из опрошенных стран к США относятся в Польше, где об этом заявили 93% процента респондентов. Этот показатель резко вырос после российского вторжения в Украину, отмечают авторы исследования.

В Израиле о хорошем отношении к США заявили 87% опрошенных - это второй показатель среди стран выборки. В Германии политику США положительно оценивают 57% опрошенных - по сравнению с 66% в прошлом году. Единственной страной, в которой отношение к США отрицательное, стала Венгрия. Здесь 51% опрошенных сказали, что негативно относятся к стране и ее президенту.

Подавляющее число респондентов во всех странах выборки согласились, что США вмешиваются в дела других стран мира (82% опрошенных). При этом в среднем 61% респондентов считают, что США способствуют миру и стабильности во всем мире. В среднем 54% опрошенных выразили уверенность в Байдене, 30% ответили, что не испытывают ее.

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