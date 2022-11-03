  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Российский ракетный удар по Киеву
Российский ракетный удар по КиевуФото: Gleb Garanich/REUTERS
ПолитикаГермания

Опрос: ФРГ должна добиваться прекращения войны в Украине

Сергей Ромашенко
11 мин. назад

Большинство немцев полагает, что правительству ФРГ следует активизировать дипломатические усилия для прекращения войны в Украине. Каждый четвертый немец считает военную помощь Украине достаточной.

https://p.dw.com/p/4J2bw

Большинство немцев выступает за активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение войны России против Украины. 55 процентов опрошенных выразили мнение, что правительство ФРГ прилагает для этого недостаточно усилий, свидетельствуют обнародованные в четверг, 3 ноября, данные опроса Deutschlandtrend, проведенные социологическим институтом infratest dimap по заказу медиакомпании ARD.

Как показали результаты исследования, число недовольных деятельностью правительства Германии в этом направлении выросло по сравнению с июнем на 14 процентов. Лишь трое из десяти немцев считают, что Берлин прилагает достаточные усилия на дипломатическом фронте.

Из двух участников вооруженного конфликта немцам по-прежнему ближе Украина, чем Россия. Так, примерно каждый второй респондент (47 процентов, минус 16 процентов по сравнению с мартом) считаетУкраину заслуживающим доверия партнером Германии, и только каждый десятый (плюс 4 процента по сравнению с мартом) думает так о России.    

Каждый четвертый немец считает военную помощь Украине достаточной

Исследование также показало, что четыре из десяти опрошенных (41 процентов) считают помощь оружием, которую оказывает Германия Украине, достаточной. И только каждый пятый (21 процент), высказывается за ее увеличение, а 30 процентов полагают, что Германия поставляет Украине слишком много оружия.   

В вопросе об антироссийских санкциях мнения немцев также разделились: 37 процентов опрошенных считают их недостаточно жесткими, 31 процент - достаточными и 23 процента - слишком суровыми. 

Опрос, проведенный infratest dimap, показал, что многие немцы испытывают обеспокоенность из-за роста цен в Германии на фоне войны в Украине. Как следует из результатов исследования, 66 процентов немцев испытывают большую или очень большую обеспокоенность по поводу того, что у них не хватит средств для оплаты счетов (плюс 9 процентов по сравнению с октябрем).

Смотрите также:

Ракетный террор в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Александр Роднянский: Фонд по восстановлению Украины начнет работу в ближайшие месяцы (27.10.2022)

Александр Роднянский: Фонд по восстановлению Украины начнет работу в ближайшие месяцы (27.10.2022)

Эта организация будет координировать усилия и собирать средства на послевоенное восстановление Украины, рассказал Александр Роднянский. На это по разным подсчетам может понадобиться от 350 до 750 млрд долларов. Для этого могут быть использованы и замороженные российские активы.
Политика27 октября 2022 г.04:50 мин.
external

Как украинцы готовятся к самой тяжелой зиме в своей истории. Европа в фокусе

Как украинцы готовятся к самой тяжелой зиме в своей истории. Европа в фокусе

Также в программе: почему польской активистке грозит тюремный срок, почему турецкие врачи боятся за свою жизнь и покидают Турцию, как ученые в Швейцарии хотят спасти ледники в Альпах, как реализовать свою мечту и начать летать без вреда для экологии.
Политика27 октября 2022 г.25:43 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский солдат требует прекратить съемку в оккупированном Мариуполе (фото из архива)

В России "отказникам" от войны грозят судом за дезертирство

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев" кровожадно сжимает кулаки. Пзади него - зловещий красный фон с дымом и молниями, по обеим сторонам от него - виселица и гильотина.

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Политика9 ч. назад
Aktion in der Neuen Nationalgalerie zu Protesten im Iran

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Культура12 ч. назад
Солдаты в Беларуси

Мобилизация: что важно знать белорусам

Мобилизация: что важно знать белорусам

Политика12 ч. назад
Разрушения в Донецкой области

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

Политика2 ноября 2022 г.
Самолеты авиакомпании Lufthansa стоят в ряд в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Экономика и бизнес2 ноября 2022 г.
Владимир Путин

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Конфликты2 ноября 2022 г.
На главную страницу