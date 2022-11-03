Опрос: ФРГ должна добиваться прекращения войны в Украине

Большинство немцев полагает, что правительству ФРГ следует активизировать дипломатические усилия для прекращения войны в Украине. Каждый четвертый немец считает военную помощь Украине достаточной.

Большинство немцев выступает за активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение войны России против Украины. 55 процентов опрошенных выразили мнение, что правительство ФРГ прилагает для этого недостаточно усилий, свидетельствуют обнародованные в четверг, 3 ноября, данные опроса Deutschlandtrend, проведенные социологическим институтом infratest dimap по заказу медиакомпании ARD.

Как показали результаты исследования, число недовольных деятельностью правительства Германии в этом направлении выросло по сравнению с июнем на 14 процентов. Лишь трое из десяти немцев считают, что Берлин прилагает достаточные усилия на дипломатическом фронте.

Из двух участников вооруженного конфликта немцам по-прежнему ближе Украина, чем Россия. Так, примерно каждый второй респондент (47 процентов, минус 16 процентов по сравнению с мартом) считаетУкраину заслуживающим доверия партнером Германии, и только каждый десятый (плюс 4 процента по сравнению с мартом) думает так о России.

Каждый четвертый немец считает военную помощь Украине достаточной

Исследование также показало, что четыре из десяти опрошенных (41 процентов) считают помощь оружием, которую оказывает Германия Украине, достаточной. И только каждый пятый (21 процент), высказывается за ее увеличение, а 30 процентов полагают, что Германия поставляет Украине слишком много оружия.

В вопросе об антироссийских санкциях мнения немцев также разделились: 37 процентов опрошенных считают их недостаточно жесткими, 31 процент - достаточными и 23 процента - слишком суровыми.

Опрос, проведенный infratest dimap, показал, что многие немцы испытывают обеспокоенность из-за роста цен в Германии на фоне войны в Украине. Как следует из результатов исследования, 66 процентов немцев испытывают большую или очень большую обеспокоенность по поводу того, что у них не хватит средств для оплаты счетов (плюс 9 процентов по сравнению с октябрем).

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