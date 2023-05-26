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Акция против войны РФ в Берлине (24.02.2023)Фото: Jochen Eckel/IMAGO
ПолитикаГермания

Опрос: Большинство в ФРГ - за санкции в отношении РФ

Екатерина Венкина
12 мин. назад

По данным Института немецкой экономики, 71 процент респондентов в Германии - за ограничительные меры в отношении Москвы.

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Большинство респондентов в ФРГ на второй год войны России против Украины продолжают поддерживать санкции Запада в отношении РФ. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом немецкой экономики в Кёльне (IW). Результаты опубликовало в пятницу, 26 мая, издание Der Spiegel.

Так, 71 процент принявших участие в исследовании по-прежнему выступает за рестрикции. При этом 72 процента сторонников ограничительных мер считают, что они де-факто наносят больший ущерб экономике ФРГ, чем РФ. Тем не менее 84 процента из них считают, что санкции все же служат своей цели.

Большинство (73 процента) одобряющих меры проживает на западе страны, на востоке - 56 процентов.

Большинство сторонников санкций в ФРГ - среди "зеленых"

Согласно опросу, больше всего поддерживающих рестрикции - среди сторонников "Союза-90/"зеленых" (91 процент), далее идут разделяющие взгляды Социал-демократической партии Германии (85 процентов), оппозиционного блока из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (80 процентов) и Свободной демократической партии (74 процента).

Больше всего противников санкций - среди приверженцев "Альтернативы для Германии" (66 процентов) и Левой партии (45 процентов). В то же время, как отмечает Der Spiegel, "левые" расколоты: большинство (58 процентов) в восточногерманских землях - против ограничений, при этом в западногерманских - 60 процентов за них.

Речь идет о репрезентативном опросе, в нем приняли участие 5 000 респондентов.

Совет ЕС на уровне глав МИД не договорился по одиннадцатому пакету санкций

Как сообщала DW, на Совете ЕС по иностранным делам решений по одиннадцатому пакету санкций в отношении Москвы принять не удалось. Проблема, в том числе - в Венгрии. Будапешт увязывает санкции в отношении России и помощь Украине с требованием об исключении венгерского банка OTP из киевского списка "Международных спонсоров войны". Страны также согласовывают конкретные формулировки. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, "они должны быть очень четкими, точными и безукоризненными с точки зрения закона".

По данным Politico, Берлин хочет сосредоточиться не на третьих странах, которые помогают России обходить санкции, а на зарабатывающих на этом компаниях. Однако представители Еврокомиссии предупредили, что такое предложение трудно реализуемо. Это - одна из причин, по которым одиннадцатый пакет штрафных мер до сих пор не принят, отмечали дипломаты.

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