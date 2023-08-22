Опрос: Большинство украинцев против уступок РФ территорий

Большинство украинцев выступают против прекращения войны на условиях территориальных уступок Москве. Таковы результаты опроса , проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA, финансируемой посольством Королевства Нидерланды в Украине. Эти данные были обнародованы во вторник, 22 августа.

Так, перспективу пойти на территориальные уступки ради прекращения войны поддержали менее 5% опрошенных. Между тем 42% респондентов заявили, что в случае роста числа ракетных обстрелов украинских городов с увеличением числа жертв среди мирного населения Украина не должна прекращать сопротивление, "несмотря ни на что". В то же время 21% опрошенных выразил мнение, что конфликт лучше заморозить, но не идти на уступки России.

Мнение украинцев о военной поддержке Запада

Судя по данным опроса, около трети респондентов полагают, что партнеры Киева не ослабят свою поддержку, даже если в течение ближайших 3-4 месяцев в ходе контрнаступления ВСУ не будут достигнуты существенные успехи. Между тем 46% участников исследования выразили противоположное мнение.

Отказаться от перспективы членства в НАТО готовы лишь 18% респондентов. При этом 13% опрошенных указали, что согласны с сокращением численности служащих ВСУ в мирное время.

Опрос проводился в период с 9 по 15 августа 2023 года с участием 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. "Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан", - указывают авторы.

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