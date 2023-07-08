Опрос: Большинство немцев - за принятие Украины в НАТО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 июля.

На 500-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 8 июля (время московское).

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Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО, свидетельствуют данные опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу информагентства dpa. 42 процентов опрошенных поддерживают такое развитие событий, но после окончания войны, а 13 процентов - за принятие Украины в альянс уже сейчас, несмотря на продолжающиеся боевые действия. 29 процентов респондентов высказались принципиально против членства Украины в НАТО.

Одновременно жители Германии надеются на старт мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшем будущем. 58% - за их незамедлительное начало, 26% - против, еще 16% воздержались.

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Российские оккупационные власти Мариуполя разработали план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества из города на территорию РФ, утверждается в сообщении украинского Центра национального сопротивления со ссылкой на подполье.

В Стамбуле прошел молебен по жертвам войны в Украине

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В храме Святого Георгия в Стамбуле прошел поминальный молебен по жертвам войны в Украине. На церковной службе присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломей.

Хроника событий 8 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

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