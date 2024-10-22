Опрос: Большинство немцев - против поставок оружия Израилю

Опрос: Большинство немцев - против поставок оружия Израилю22 октября 2024 г.
Значительное большинство немцев выступает против дальнейших поставок вооружений Израилю на фоне его спорных действий в войне на Ближнем Востоке. Против таких поставок выступает 60 процентов респондентов, в поддержку - лишь 31 процент и еще девять процентов не имеют определенного мнения, свидетельствуют обнародованные во вторник, 22 октября, результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern.
На фоне столь широкого неприятия в Германии поставок оружия Израилю канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) только на прошлой неделе заявил в бундестаге: "Поставки осуществляются и будут продолжаться. Израиль может рассчитывать на это". В период между мартом и серединой августа Германия не поставляла вооружений Израилю. Поставляются ли они в настоящее время, не ясно.
Шольц также подчеркнул важность продолжения гуманитарной помощи людям в секторе Газа, соблюдения норм международного права в нынешней войне на Ближнем Востоке и сохранения перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке на основе мирного сосуществования израильского и палестинского государств.
Среди "зеленых" - наименьшее число противников поставок оружия
Как показали результаты опроса, наименьший процент противников дальнейших поставок вооружений Израилю (50 процентов) - среди "зеленых". 39 процентов электората этой партии считают правильной дальнейшую военную помощь Израилю.
Среди электората двух других правящих партий - социал-демократов и свободных демократов - противники поставок оружия Израилю также преобладают (соответственно 60 и 52 процента). Среди сторонников христианских партий противники составляют 56 процентов, среди приверженцев "Альтернативы для Германии" - 75, а среди избирателей "Союза Сары Вагенкнехт" - даже 85 процентов.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, более 42,5 тысяч палестинцев погибли и около ста тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.