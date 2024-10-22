Опрос: Большинство немцев - против поставок оружия Израилю

Олаф Шольц, несмотря на спорные действия Израиля на Ближнем Востоке, намерен продолжать поставки оружия этой стране. При этом явное большинство немцев выступает против таких поставок.

Значительное большинство немцев выступает против дальнейших поставок вооружений Израилю на фоне его спорных действий в войне на Ближнем Востоке. Против таких поставок выступает 60 процентов респондентов, в поддержку - лишь 31 процент и еще девять процентов не имеют определенного мнения, свидетельствуют обнародованные во вторник, 22 октября, результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern.

На фоне столь широкого неприятия в Германии поставок оружия Израилю канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) только на прошлой неделе заявил в бундестаге: "Поставки осуществляются и будут продолжаться. Израиль может рассчитывать на это". В период между мартом и серединой августа Германия не поставляла вооружений Израилю. Поставляются ли они в настоящее время, не ясно.

Шольц также подчеркнул важность продолжения гуманитарной помощи людям в секторе Газа, соблюдения норм международного права в нынешней войне на Ближнем Востоке и сохранения перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке на основе мирного сосуществования израильского и палестинского государств.

Среди "зеленых" - наименьшее число противников поставок оружия

Как показали результаты опроса, наименьший процент противников дальнейших поставок вооружений Израилю (50 процентов) - среди "зеленых". 39 процентов электората этой партии считают правильной дальнейшую военную помощь Израилю.

Среди электората двух других правящих партий - социал-демократов и свободных демократов - противники поставок оружия Израилю также преобладают (соответственно 60 и 52 процента). Среди сторонников христианских партий противники составляют 56 процентов, среди приверженцев "Альтернативы для Германии" - 75, а среди избирателей "Союза Сары Вагенкнехт" - даже 85 процентов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, более 42,5 тысяч палестинцев погибли и около ста тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.