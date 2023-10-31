Опрос: Большинство немцев боится третьей мировой войны

55 процентов жителей Германии опасаются, что нынешние войны и конфликты могут перерасти в третью мировую войну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу газеты Tagespost.

Среди жителей Германии растут опасения по поводу дальнейшего усиления международных конфликтов и кризисов. Более половины немцев (55%) в настоящее время опасается третьей мировой войны. Только 32 процента опрошенных придерживаются противоположного мнения. У одиннадцати процентов респондентов нет четкого мнения по данному поводу, а два процента не хотят говорить на эту тему. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного эрфуртским институтом изучения общественного мнения INSA Consulere и опубликованного во вторник, 31 октября, в газете Tagespost.

Бросается в глаза явное гендерное различие в отношении к утверждению "Я боюсь третьей мировой войны", прокомментировать которое должны были участники опроса. Абсолютное большинство респондентов-женщин боится третьей мировой войны (67%), а относительное большинство респондентов-мужчин (45%) заявляет, что в настоящее время не испытывают страха перед ней. Доля тех, кто боится третьей мировой войны, примерно одинакова во всех возрастных группах - от 54 до 56 процентов.

58% католиков опасаются третьей мировой войны

Авторы исследования выяснили также, каков уровень страха перед третьей мировой войной среди представителей различных конфессиональных групп. Оказалось, что абсолютное большинство как католиков (58%), так и протестантов (61%) опасаются третьей мировой войны. Не боятся ее 32% и 28% процентов представителей этих конфессий соответственно. Несколько иная картина складывается среди респондентов, не принадлежащих ни к одной из конфессий: 48% из них ответили на это утверждение положительно, 41% - отрицательно.

Вопрос был задан и респондентам с различными политическими взглядами. Единодушия не оказалось только среди избирателей правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ): 47% из них опасаются третьей мировой войны, 42% - нет.

Сторонники же всех остальных политических партий ФРГ в абсолютном большинстве испытывают страх перед подобной перспективой. Среди избирателей Свободной демократической партии (СвДП) их 59%, среди сторонников "зеленых" - 56%, среди голосующих за блок ХДС/ХСС - 55 процентов. Среди избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) третьей мировой войны опасаются 54%, среди левых - 54 процента.

В исследовании, проводившемся с 27 по 30 октября, участвовали 2010 респондентов старше 18 лет.

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