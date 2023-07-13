ООН: В Судане найдено массовое захоронение

У ООН есть достоверная информация о причастности Сил быстрого реагирования к насильственной смерти как минимум 87 человек и созданию массового захоронения.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), по меньшей мере 87 тел были обнаружены в общей могиле в суданском регионе Западный Дарфур. Есть достоверная информация о том, что за насильственную смерть людей и создание массового захоронения несут ответственностьСилы быстрого реагирования (RSF), заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в четверг, 13 июля, в Женеве.

По его данным, жителей региона принудили избавиться от тел погибших. Вместо того чтобы достойно похоронить их на одном из кладбищ, тела закопали на открытой местности вблизи города Эль-Генейна, сообщает агентство Reuters.

Конфликт между армией и спецназом Судана

Боевые действия между суданской армией, возглавляемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, и RSF продолжаются с 15 апреля. Стороны несколько раз объявляли о перемирии, однако не соблюдали его.

По данным Организации Объединенных Наций, в результате конфликта в Судане погибли не менее 1800 человек, ранены тысячи. Почти 350 000 суданцев бежали из страны, около миллиона стали внутренне перемещенными лицами. ООН предупредила о возможности гуманитарного кризиса в Восточной Африке.

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