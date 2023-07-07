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ООН против применения кассетных боеприпрасов в Украине

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Управление ООН по правам человека призвало Россию и Украину не использовать кассетные боеприпасы. В Германии к возможным поставкам Украине таких снарядов из США относятся с пониманием.

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Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы в Киеве
Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы в КиевеФото: Jessica Koscielniak/USA TODAY/picture alliance

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагировало на возможные поставки Украине кассетных боеприпасов из США. "Эти боеприпасы убивают и калечат людей еще долгое время после завершения конфликта. Поэтому необходимо незамедлительно прекратить их использование", - заявил представитель организации в пятницу, 7 июля, в Женеве.

В Управлении ООН по правам человека призвали Россию и Украину подписать конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов, к которой присоединились более 100 стран.

В НАТО и ФРГ указывают на разные цели Москвы и Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что у альянса нет позиции по этому поводу, и союзники Украины сами решают, поставлять ли соответствующие боеприпасы, передает корреспондентка DW из Брюсселя. Столтенберг, однако, указал, что, при том, что Россия и Украина используют кассетные боеприпасы в войне, Россия делает это для нападения на другую страну, а Украина - для защиты своей территории. Генсек альянса напомнил, что среди членов НАТО есть как страны, подписавшие конвенцию, так и те, кто к ней не присоединился. 

Власти Германии, подписавшей конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов, тем не менее, с пониманием относятся к американским планам по их поставке. "Мы уверены, что решение наших американских друзей по поставкам соответствующих боеприпасов не было простым", - отметил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он также указал на то, что Россия уже "широко использовала кассетные боеприпасы" против Украины, а Киев будет применять оружие для освобождения своих территорий.

США одобрят поставки кассетных боеприпрасов Украине в ближайшее время, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена. Издание отмечает, что ранее Вашингтон избегал отправки Киеву такие снарядов из-за возможных жертв среди мирного населения.

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