ООН: В секторе Газа разрушена треть зданий

В секторе Газа в течение трех месяцев войны Израиля против исламистской организации ХАМАС разрушена почти треть всех построек, говорится во втором докладе Спутникового центра ООН (UNOSAT), опубликованном в пятницу, 2 февраля. Центр сравнил спутниковые снимки региона, сделанные с 6 по 7 января, со снимками мая, сентября, октября и ноября 2023 года.

По данным UNOSAT, в секторе Газа разрушено 22 тысячи различных зданий, еще 14 тысяч повреждены сильно и 33 тысячи – незначительно. В целом пострадало 94 тысячи квартир.

По сравнению с первым докладом UNOSAT, представленным в конце ноября, новые разрушения зафиксированы прежде всего в городах Газа и Хан-Юнисе. В период с 26 ноября там выявлено около 22 тысяч полностью или частично разрушенных зданий.

По данным ООН, 1,7 из примерно 2,2 миллиона жителей сектора Газа стали беженцами вследствие боевых действий и призывов Израиля эвакуироваться из зоны военной операции. Большая их часть находится в городе Рафах на юге сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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