ООН: В 2024 году в Иране были казнены свыше 900 человек

В Иране в 2024 году был казнен минимум 901 человек, в том числе около 40 - только за одну неделю в декабре, сообщили в УВКПЧ. Выросло число казненных женщин.

В Иране в 2024 году был казнен минимум 901 человек, в том числе около 40 - только за одну неделю в декабре. Об этом во вторник, 7 января, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В большинстве случаев максимальная мера наказания была применена за преступления, связанные с наркотиками, но также имели место казни диссидентов и причастных к протестам 2022 года. Кроме того, увеличилось число казненных женщин, указали в УВКПЧ.

В 2023 году в Иране были казнены не менее 853 человек.

В ООН призывают Тегеран ввести мораторий

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил озабоченность происходящим. "Вызывает глубокую тревогу тот факт, что из года в год в Иране вновь увеличивается число людей, приговоренных к смертной казни. Ирану давно пора остановить этот постоянно растущий поток казней", - подчеркнул Тюрк.

По словам комиссара ООН, данная мера наказания несовместима с основополагающим правом на жизнь и создает неприемлемый риск для невинных людей. Кроме того, она не может быть назначена за поведение, защищенное международным сводом прав человека, уверен он.

Фолькер Тюрк призвал Тегеран ввести мораторий на наказание с целью его окончательной отмены. Запрет или мораторий действует примерно в 170 государствах мира.

Казнь иранца с гражданством ФРГ

Ранее, 28 октября 2024 года, официальный портал иранской юстиции Misan сообщил, что иранец Джамшид Шармахд, имевший также гражданство Германии, был казнен в заключении. До самого конца правозащитники - и особенно дочь Шармахда, живущая в США, - боролись за спасение осужденного.

По словам родственников Шармахда, на протяжении нескольких последних лет он проживал в США и был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран считал его лидером оппозиционной группировки "Тондар", признанной в Иране террористической организацией.

Мужчина находился под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указывали в Евросоюзе. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отмечали в Брюсселе.

Германия в ответ решила закрыть все три генконсульства Ирана в ФРГ.