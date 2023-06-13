ООН: Разрушение КГЭС - угроза продовольственной безопасности

На 475-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 13 июня (время московское).

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Число погибших в аннексированной РФ части Херсонской области в результате прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 17 человек, сообщил в Telegram-канале "председатель правительства" оккупированного региона Андрей Алексеенко. По его словам, подтверждено 12 смертей в городе Голая Пристань и 5 летальных исходов в городе Алешки.

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Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании бывших работников оборонного предприятия, якобы завербованных Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Задержанных подозревают в передаче за границу технической документации и подготовке взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях, используемых для снабжения российских войск, указали в ФСБ. По версии спецслужбы, у задержанных были изъяты свыше 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США.

ООН: Разрушение плотины КГЭС - угроза продовольственной безопасности

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Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции серьезно повлияет на мировую продовольственную безопасность и приведет к росту цен, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Вся территория южнее ГЭС в направлении Черного моря и аннексированного РФ Крыма "является житницей не только для Украины, но и для всего мира", объяснил Гриффитс британской медиакомпании BBC. "Мы уже испытываем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно увеличатся", - подчеркнул замгенсека ООН. Кроме того, техногенная катастрофа грозит создать проблемы с доступом к питьевой воде для сотен тысяч человек, добавил Гриффитс.

Разрушение объекта гражданской инфраструктуры в подобном масштабе идет вразрез с международным гуманитарным правом, подчеркнул замгенсека всемирной организации. "Тот, кто сделал это (разрушил плотину КГЭС. - Ред.) - нарушил Женевские конвенции", - резюмировал Гриффитс.

Хроника событий 13 июня 00.00 - 13.59 >>>

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