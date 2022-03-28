 ООН призвала Россию и Украину расследовать издевательства над военнопленными | Новости из Германии об Украине | DW | 29.03.2022

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Украина

ООН призвала Россию и Украину расследовать издевательства над военнопленными

В ООН видели видео с военнопленными с обеих сторон, заявила представительница Матильда Богнер. Она призвала расследовать издевательства и напомнила о международном гуманитарном праве.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в Киеве

Матильда Богнер (фото из архива)

В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над военнопленными. "Мы видели видео с обеих сторон - как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в понедельник, 28 марта. Фрагменты ее выступления опубликовал американский телеканал CNN.

ООН проводит верификацию обнародованных видеоматериалов, указала Богнер. По ее словам, видео вызывают "сильную озабоченность". "Мы призываем власти с обеих сторон провести полное расследование", - добавила она. Любое издевательство необходимо немедленно прекратить, подчеркнула представительница ООН, напомнив Украине и России об их обязательствах по международному гуманитарному праву. В организации надеются, что виновные будут привлечены к ответственности.

Днем ранее в интернете появился видеоролик, на котором предположительно украинские военные стреляют по коленям вероятным пленным россиянам. Место и дата сьемки видео неизвестны. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в тот же день заявил, что официальный Киев "относится к этому серьезно" и проведет немедленное расследование.

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    Автор: Николай Пермяков


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