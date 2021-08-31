ООН осудила насилие против демонстрантов в Афганистане

Совет ООН по правам человека призвал радикальное исламистское движение "Талибан" прекратить насилие против демонстрантов. "Кровопролитие никому не принесет пользы. Оно не будет способствовать объединению и стабилизации общества", - заявила представитель Совета Равина Шамдасани в пятницу, 10 сентября, в Женеве.

По словам Шамдасани, за последние четыре недели в результате насилия талибов против участников мирных протестов погибли не менее четырех человек, десятки других ранены и арестованы, в том числе женщины и журналисты. Талибы с помощью выстрелов разгоняют протестующих, избивают их и бросают за решетку, проводятся облавы с целью задержания демонстрантов.

Талибы 8 сентября временно запретили любые акции протеста и на случай нарушения запрета пригрозили суровым наказанием. В то же время представитель Совета ООН по правам человека потребовала, наоборот, свободы собраний для демонстрантов. "Очень важно, чтобы власть имущие услышали их голоса", - пояснила Равина Шамдасани.

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