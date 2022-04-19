ООН: Около трети сельхозплощадей в Украине непригоды для сева

До 30 процентов сельскохозяйственных площадей в Украине в этом году в результате войны не будут использованы для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу", поскольку 36 из 55 стран, уже живущих в условиях продовольственного кризиса, зависят от экспорта из Украины и России, указали в УКГВ.

В управлении ранее напомнили, что РФ и Украина производили около 30 процентов от мирового объема пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. На эти страны приходились более трети запасов пшеницы, импортировавшейся 45 африканскими и наименее развитыми государствами мира, констатировали в ведомстве.

Рекордные цены на продовольствие

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), на 8 апреля цены на продовольствие были на 34% выше, чем в аналогичный период минувшего года. Речь шла о рекордных показателях с момента ведения FAO соответствующей статистики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 14 апреля констатировал, что война в Украине грозит ввергнуть до 1,7 млрд человек - более одной пятой населения планеты - в ситуацию, при которой они будут испытывать "нищету, нужду и голод".

Временный запрет РФ на экспорт зерновых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 марта подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара - в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару - до 31 августа, указывали в кабмине.

"Вводя частичный запрет на экспорт из России пшеницы, Владимир Путин использует зерно в качестве оружия и угрожает продовольственной безопасности, особенно в бедных странах Юга", - высказал мнение Мартин Хойслинг (Martin Häusling), депутат Европарламента от партии "Союз-90"/"зеленые", эксперт по сельхозполитике.

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