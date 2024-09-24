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ООН нашла новые доказательства пыток украинцев в оккупации

Анатолий Арни
25 сентября 2024 г.

Власти РФ расценивают как "обыденное явление" пытки украинцев-мужчин - в том числе и гражданских, считают эксперты ООН.

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Пыточная комната, обнаруженная в подвале дома в освобожденной ВСУ Балаклее Харьковской области.
Пыточная комната, обнаруженная в подвале дома в освобожденной ВСУ Балаклее Харьковской области.Фото: Kyodo/picture alliance

Украинские гражданские и военнопленные, которые находились в заключении на оккупированных  Россией территориях Украины, систематически подвергались пыткам с одобрения назначенных РФ местных "представителей властей". Об этом говорится в докладе комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, опубликованном в понедельник, 23 сентября.

Новые доказательства подтверждают сделанные ранее выводы экспертов Организации Объединенных Наций о распространенности пыток на оккупированных территориях Украины, в особенности в местах заключения, а также позволяют предположить, что к пыткам заключенных привлекались "сотрудники конкретных служб" РФ, указывают составители доклада, который был передан в Совет по правам человека ООН.

"Широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки проводились как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности," - указывает комиссия ООН.

Сексуальное насилие - общая черта для пыток в контролируемых РФ тюрьмах

По данным экспертов ООН, применение сексуального насилия "преимущественно в отношении мужчин" стало одним из методов пыток, который практикуют почти во всех местах заключения на оккупированных территориях Украины.

Приказы о пытках и жестоком обращении с заключенными при этом отдавали "высокопоставленные представители российских властей", которые одобряли происходящее или не считали нужным этому препятствовать, указывает комиссия со ссылкой на опрошенных бывших пленных РФ.

"Самое страшное это то, что преступники делали все молча и профессионально. Так я понял, что они пытали многих, и они нас даже за людей не считали," - приводятся в докладе слова одного из них.

Пытки причинили многим пострадавшим серьезные или непоправимые физические увечья и травмы, подчеркивает комиссия ООН. Некоторые пострадавшие сообщили о значительных трудностях в реинтеграции в общество и восстановлении отношений с близкими.

Россия узаконила на оккупированных территориях любые преступления, если они не вредят власти

Выводы экспертов ООН стали очередным подтверждением множества появлявшихся ранее свидетельств пыток, организованных представителями РФ на оккупированных территориях. На это указывали не только очевидцы и находившиеся в плену украинцы, но и такие находки как оборудованные пыточные комнаты в населенных пунктах, освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ на востоке Украины осенью 2022 года.

Среди прочего, пыткам подвергаются гражданские лица, которые противостоят "русификации" населения на территориях, захваченных РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Все это противоречит Женевским конвенциям о гуманном обращении во время войны.

Утверждения экспертов ООН о том, что пытки в Украине одобрены непосредственно властями РФ, небезосновательны. В июле 2023 года в России вступил в силу закон "О применении положений УК и УПК РФ" на захваченных территориях Украины, в котором прямо прописывалось, что "не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту интересов" России, так называемых "ДНР" и "ЛНР" или "населения и организаций" на оккупированных территориях.

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